La diversità di Puzzer che dà così fastidio ai partiti 'no green pass'

'Se volete riacquisire fiducia togliete le bandiere dei partiti e sentitevi semplicemente persone come noi, uniti in questa lotta per i diritti'. L'appello lanciato sabato a Modena da Stefano Puzzer ( qui il video ) risulta così dirompente da non essere compreso dai partiti, Italexit di Paragone in testa, che - passata la fase peggiore delle discriminazioni introdotte col Green Pass - stanno cercando di capitalizzare in termini elettorali il dissenso, prima che si affievolisca e in attesa magari rinasca con una nuova possibile ondata pandemica.Le parole del leader dei portuali triestini risultano tanto lontane dalla politica comunemente intesa, quanto sono distanti dai più elementari meccanismi umani. 'Ora dobbiamo perdonare chi ci sta discriminando, senza giudicare' - ha detto infatti Puzzer con disarmante candore dal palco di Modena.E la dichiarata volontà di non fondare alcun partito politico e di non candidarsi ad alcunchè (promesse è vero spesso non mantenute in passato da altri leader di movimenti spontanei, ma che in questo caso paiono irremovibili) consentono a Puzzer di sfuggire dalle etichette precostituite e - paradossalmente - di renderlo impermeabile a molte critiche.E così, nonostante i silenziosi maldipancia di chi sta cercando di capitalizzare il movimento no green pass in vista delle prossime elezioni, Stefano Puzzer da Trieste domenica tornerà a Modena per un evento al Parco Ferrari promosso da 'La gente come noi Emilia Romagna' e dal 'Comitato italiano per la libertà'. Un bis che conferma come proprio da Modena sia iniziata la nuova fase della lotta contro quello che resta del certificato verde.