Lista Fdi Modena, la rete di Pelloni incrina la corsa Pulitanò-Arletti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

outsider che in casa Fdi Modena in vista del voto di metà novembre stanno provando a incrinare lo schema pensato da anni dall'onorevole Michele Barcaiuolo (elezione alle Regionali della moglie Annalisa Arletti e del fidatissimo Ferdinando Pulitanò) c'è un nome che sta emergendo in modo netto. Si tratta del consigliere regionale uscente Simone Pelloni. Pelloni nel 2020, quando venne candidato con la lista Lega, portò a casa 3008 preferenze, un numero che oggi appare inarrivabile per la Arletti e Pulitanò, nonostante gli sforzi unidirezionali di Fdi.E' chiaro che quel bagaglio di consensi non potrà replicarsi in casa Fdi, ma l'ex sindaco di Vignola, attivissimo sui social, si è costruito una rete fuori e dentro il partito della Meloni, ben più esteso rispetto al recinto delle Terre dei Castelli, che impensierisce non poco Barcaiuolo.

In casa Fdi Pelloni può contare sull'appoggio incondizionato di Guglielmo Sassi (ex fedelissimo di Barcaiuolo) e di tutti coloro che in silenzio non hanno gradito la candidatura della moglie del leader regionale (anche una parte dei consiglieri comunali modenesi nonostante l'endorsement pancia a terra del capogruppo Luca Negrini). Fuori da Fdi Pelloni può invece fare affidamento su alcuni ex Lega di peso, a partire da Riad Ghelfi nella Bassa e Gabriele Nizzi in Appennino. Nomi importanti, in grado di spostare centinaia di consensi.

Dal canto suo Michele Barcaiuolo che ha dovuto subire la candidatura di Pelloni (imposta da Roma e dal suo avversario storico, il reggiano Vinci), visto il protagonismo del rivale interno si vede costretto a correre ai ripari intensificando gli sforzi per la moglie e il presidente provinciale del partito. Basteranno queste titaniche fatiche per resistere all'onda lunga del consigliere regionale? Tra poco più di dieci giorni lo sapremo.

Giuseppe Leonelli