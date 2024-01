Maletti, dal Pd porta in faccia: tentazione di asse col centrodestra

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

, ha nei toni e nella forma, qualcosa che va ben oltre il semplice dibattito politico interno a un partito. 'Il Partito Democratico non è un trampolino per i propri destini personali', 'non ci si autocandida', 'il Pd viene prima dei singoli' - sono le parole usate dai segretari A ben vedere il vero mittente di questa feroce censura non è Costantini che dal canto suo ha solo cercato di contribuire, con un sondaggio fatto di tasca sua, all'assurdo dibattito nato in casa Dem sulla candidatura a sindaco di Modena. No, il vero mittente è colui, o meglio colei, che in base a questo sondaggio ha sbaragliato tutti gli altri possibili candidati.

Parliamo di Francesca Maletti che ha ottenuto ben il 45% delle preferenze, ben di più Baruffi, Guerzoni e Costantini stesso (che se proprio avesse voluto autopromuoversi poteva fare in modo di giostrarlo diversamente, il suo sondaggio...).

Ora, perchè il Pd tanto si agita a sentire il nome della Maletti? La risposta la si può scovare nel boom di consensi che le arrivarano nel 2014 alle primarie con Muzzarelli, ma in generale nella poca governabilità della sua figura decisamente non ascrivibile al mondo ex Ds.



Così, proprio in virtù di questo ampio consenso personale, la Maletti potrebbe guardare fuori dal Pd, nel quale milita, ma che non ha mai fatto mistero di criticare. La tentazione è quella di un asse col centrodestra, purchè a trainare la coalizione sia un candidato sindaco civico, non spostato troppo a destra.



In casa Fdi il nome principale che risponde a questo profilo è quello della deputata Daniela Dondi, mentre in casa Forza Italia sarebbe calzante il nome di Piergiulio Giacobazzi.

A quel punto, con la Maletti schierata dalla parte di una possibile alternanza al centrosinistra, per il Pd - tutto concentrato sul braccio di ferro di bottega tra Muzzarelli e Bonaccini - sarebbero problemi non di poco conto. Difficilmente risolvibili con 'trampolini' o vecchi slogan.

