Medici no vax più pericolosi per i pazienti? I dati dicono altro

In questi giorni fa discutere la scelta del Governo di anticipare il ritorno al lavoro dei medici e operatori sanitari non vaccinati. Diverse regioni, fra le quali l'Emilia-Romagna, si sono opposte al provvedimento. E se in Lombardia ci sono state le dimissioni della Moratti - più per cercare di candidarsi con PD e Calenda che altro - la Puglia ha annunciato che manterrà la propria legge, secondo la quale i no vax non possono venire a contatto con i pazienti a rischio.Ma tutto ciò oggi ha un senso scientifico, oltre che politico? Giudicare dai soli numeri non è sempre scientifico, però i numeri ufficiali danno torto alle regioni. Perché nell'ultimo bollettino di sorveglianza integrata diffuso dall'ISS, è stata accertata per la prima volta dall'inizio delle vaccinazioni la condizione di inversione statistica della copertura vaccinale dai contagi.Ci possono ovviamente essere tante giustificazioni scientifiche, statistiche, mediche, sociologiche e comportamentali per questi numeri. Ma asserire che i novax siano maggiormente pericolosi per i pazienti degli altri non trova più nessun riscontro oggettivo nei dati.Allora diventa solo una questione politica, come purtroppo lo è stata negli ultimi mesi. Nei quali alcuni esponenti di governo e scienziati sembrano essersi prodigati per tenere in vita una pandemia presente solo nei loro incubi o sogni.