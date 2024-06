Mirandola, la Lega di Golinelli ha dimostrato a Fdi che volendo si può vincere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così, nonostante l'ondata fortissima del Pd a livello regionale, alla fine ha ottenuto la vittoria al ballottaggio . L'ultima avversità è stata la strana alleanza tra i civici di Siena (quello del 'Pd partito dannoso') e il candidato Bassoli, ma Golinelli ha continuato per la sua strada lavorando e sostenendo il proprio progetto.

Anche di fronte alla ripetuta volontà di Bassoli di evitare confronti pubblici al ballottaggio.

Di Fdi, traino della coalizione nel resto della provincia, a Mirandola non vi è stata traccia in campagna elettorale. Una assenza che ha ricalcato quella vissuta anche in altri Comuni della provincia, a partire da Modena città dove Luca Negrini è stato lasciato in una beata solitudine.

Così, Golinelli - dato per molti sul viale del tramonto politico - ha dimostrato agli alleati che con la costanza e l'impegno, vero non di facciata e slogan a vanvera, si può vincere anche nel modenese contro la corrazzata Pd e che darla persa in partenza è una colpa grave. Anche quando la sfida sembra impossibile. Una lezione che - forse - i meloniani potrebbero raccogliere... La prossima volta.

Giuseppe Leonelli