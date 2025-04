Modena, il grido del papà del 15enne massacrato da baby gang riecheggia nel vuoto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Confidiamo che questo episodio dia la giusta scossa alle istituzioni per cercare di trovare una soluzione al problema'. L'appello del padre del 15enne picchiato, preso a bottigliate da una baby gang di stranieri e finito all'ospedale con il setto nasale fratturato, rappresenta un grido d'allarme che riecheggia nel silenzio. Il pestaggio subito dal ragazzo nei pressi dell'ex Amcm in un giovedì pomeriggio qualunque, è solo l'ultimo di una lunga serie e che vede sempre protagonisti gruppi di minori stranieri. Poche settimane fa un episodio del tutto simile aveva visto vittima un altro 15enne in stazione delle corriere, con tanto di video diffuso sui social.

Sui suoi profili il sindaco di Modena Massimo Mezzetti parla un po' di tutto: dai festeggiamenti per la Liberazione alla condanna alla Russia, da invettive contro chi manifesta contro l'aborto (non si sa davvero che male facciano costoro pregando) passando per critiche ai Dazi di Trump. Dichiarazioni a raffica, su tutto lo scibile umano. Eppure per una presa di posizione pubblica di solidarietà a un adolescente malmenato da una baby gang non c'è spazio. Silenzio. E non c'è spazio nemmeno per la parola stessa 'baby gang' che non viene infatti mai pronunciata dal primo cittadino e negata in Consiglio anche dal suo assessore alla sicurezza ed ex prefetto Alessandra Camporota (' A Modena non ci sono ' - disse).

Ora è evidente che il problema dell'immigrazione, delle bande giovanili, dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (si pensi all'orrore messo in campo da un 17enne tunisino a Formigine ospite della comunità Orione 80, qui i conti della Fondazione , che doveva quantomeno controllarlo) non può essere risolto dal sindaco di Modena.Ma il linguaggio plasma l'azione e definisce il modo in cui ci si approccia al problema. A Modena, purtroppo, siamo ancora alla fase della negazione: le baby gang non esistono, il modello di accoglienza dei minori è il migliore pensato nel bacino del mediterraneo e le politiche sulla sicurezza sono sempre legate alla parola accoglienza e welfare. In questo ha perfettamente ragione il capogruppo di Fdi Luca Negrini a alzare la voce.Negare non serve a nulla, nemmeno rimpallarsi le responsabilità tra Governo nazionale e locale. Se i cittadini non sono sicuri, se temono per i propri figli, se il 15enne picchiato selvaggiamente non vuole più uscire di casa, tutta la retorica della inclusione, della formazione e della educazione alla affettività, per citare la senatrice Pd Rando , crolla miseramente.Il grido di quel papà non può cadere nel silenzio. Viceversa va accolto, va rilanciato e condiviso dalle istituzioni. Accanto alla vittima del pestaggio bisogna fare quadrato, va aiutata e non va fatta sentire sola dall'intera comunità, al di là di destra, sinistra, alto, basso e di lato. Il centrosinistra che governa il territorio si è prodigato in complimenti per le (legittime, nessuno può giudicare) frasi dei famigliari della donna violentata e massacrata di botte perchè esprimevano 'solidarietà al sindaco di Formigine', invece se un genitore chiede aiuto, questa voce viene vissuta come una critica e il suo appello si oscura. Così non va bene. Per nulla.