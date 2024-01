Modena, Mezzetti candidato-commissario: alla fine Bonaccini ha vinto su Muzzarelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

, c'è un unico vincitore. Si tratta diche alla fine è riuscito a vincere il braccio di ferro conCerto, il presidente della Regione avrebbe preferito promuovere, ma il nome di Mezzetti è certamente a lui graditissimo (e per questo inviso al sindaco uscente).'Se il nome fosse quello di Mezzetti, posso solo confermare che si tratta di uno straordinario amministratore pubblico e quindi sarebbe certamente una scelta importante e, soprattutto, di una persona di grande qualità - ha detto ieri Bonaccini a margine dell'inaugurazione di un asilo a Campogalliano -. Decideranno gli organismi del Partito Democratico e, in ogni caso, mi pare che il percorso che si è instradato stia andando in una direzione molto positiva'.

E poi l'onore delle armi all'avversario battuto: 'Gian Carlo è stato ed è un grande sindaco, ha fatto cose importantissime insieme alle sue amministrazioni per la nostra città e bisognerà dare continuità a quell'ottimo lavoro che lui in primis e chi ha lavorato con lui ha fatto in questi anni'.



Il presidente della Regione e presidente Pd nazionale è legato da tempo a Mezzetti che, del resto, è stato suo assessore alla cultura nel primo mandato da governatore. Un legame che va al di là della politica. Basti pensare che la moglie di Mezzetti, Arianna Barbieri, è la storica segretaria di Bonaccini e membro della sua segreteria particolare.

Insomma, nel commissariamento del Pd modenese, il presidente Dem ha fatto valere il suo ruolo in tandem con la Schlein per arrivare a una candidatura gradita. E a Muzzarelli, che dopo la carta Guerzoni aveva cercato di giocare la carta Ludovica Ferrari e Lenzini, non è rimasto che fare buon viso a cattivo gioco, davanti ai tre bicchieri vuoti con cui si è lasciato immortalare ieri.

Per il Pd locale, per i sedicenti cattolici, per Federica Venturelli, per i circoli e per Muzzarelli stesso uno smacco pesante e la smentita di ogni percorso partecipato e 'dal basso', per Modena probabilmente la scelta migliore di candidato sindaco, visto lo spessore politico e culturale di Mezzetti. Uno spessore che va ben oltre la bandierina che Bonaccini è comunque riuscito a piantare davanti a piazza Grande.

Giuseppe Leonelli