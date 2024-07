Modena, porta a porta fallimentare. Così Mezzetti archivia Muzzarelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

in poche parole, nel primo Consiglio comunale, ha cancellato mesi di difesa da parte della giunta didella raccolta differenziata porta a porta. Così. In un colpo solo . Certo, in campagna elettorale lo aveva promesso, ma sentire pronunciare la svolta nella sacralità del Consiglio comunale è altra cosa.'Assieme ad Hera costituiremo immediatamente dei gruppi tecnici di lavoro che, rione per rione, quartiere per quartiere, valutino la specificità di ciascuna situazione e indichino il modo migliore per condurre la raccolta differenziata. Laddove si sono registrate difficoltà nella raccolta per sacchetti in una prospettiva ravvicinata ritengo che dovremmo andare ad un superamento definitivo di questa metodica e all'introduzione di due metodi alternativi: i bidoncini carrellabili laddove vi siano le condizioni e gli spazi per ospitarli senza che questi costituiscano un problema di mobilità e di agibilità dei marciapiedi e dei condomini e - laddove questo non è possibile - cassonetti di nuova generazione che consentano la raccolta differenziata con tracciabilità, nelle vicinanze delle abitazioni e delle imprese - ha detto il sindaco -.

Aggiungo che dovremo aumentare le isole di cassonetti, anche questi di nuova generazione, dedicati alla diversificazione della raccolta differenziata. Modena ne ha già sperimentato qualcuna: dobbiamo moltiplicarne la presenza'.

Insomma, addio a tutta la retorica del 'dialogo con Hera per migliorare il servizio' e della 'implementazione affinchè la gente si abitui'. Con buona pace di Muzzarelli e dell'ex assessore Alessandra Filippi. Quel metodo era fallimentare: Bologna lo aveva capito da tempo, Modena no. Lo pensavano tutti, cittadini, amministratori, dirigenti di Hera stessi. Lo pensavano, ma dicevano il contrario. Mezzetti lo ha detto. E Muzzarelli non era nemmeno in aula.

g.leo.