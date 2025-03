Modena, tutte le incompiute di Muzzarelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Come ha sottolineato con efficacia la consigliera comunale della Lista Civica professoressa Maria Grazia Modena, il nuovo sindaco Mezzetti si trova di fronte ad una serie di “incompiute”, cioè di progetti o lavori iniziati e mai conclusi dalla precedente giunta Muzzarelli, alcuni dei quali assai delicati come ad esempio i 19 progetti approvati negli ultimi giorni di vita della sua amministrazione che avrebbero vincolato per anni la nuova giunta comunale. Progetti per fortuna dimostratisi inattuabili perché in contrasto col Pug vigente.

Ma, oltre a questi, vi è il progetto per il recupero del palazzone Manfredini, subito ribattezzato sarcasticamente dai modenesi ‘Alcatraz’, progetto presentato tempo fa con grande enfasi da Muzzarelli e dal suo assessore Guerzoni, “risultato un ‘ballon d’essai e una arlecchinata’– come ha aggiunto con arguzia la prof Modena -un tentativo mal riuscito di dare risposte alle domande e alle proteste della città sulla presenza di questo ingombrante palazzo vuoto e abbandonato da anni, rifugio per sbandati e senza tetto, che per il momento viene solamente ripulito da quintali di rifiuti dopo il lungo periodo di degrado”.Ma anche il progetto di allungamento della pista di Marzaglia, con annesso nuovo asfalto per parcheggi per auto e tribune per il pubblico, a beneficio delle auto da corsa prodotte a Modena, quando pare invece che la Ferrari stia allargando e attrezzando la propria pista di collaudo di Fiorano. Un altro flop insomma.Così come l’autorizzazione, da parte della giunta comunale Muzzarelli, di lavori nel parco delle Rimembranze in corrispondenza degli interventi di privati sulla ex Caserma Fanti destinata a residenze di lusso, con accesso pedonale diretto al parco stesso ora inesistente. Lavori bloccati dalla nuova giunta Mezzetti dopo la protesta dei residenti e degli ambientalisti per i danni arrecati al verde e a piante secolari.Senza dimenticare il tasto dolente della fallimentare raccolta rifiuti in città cui il nuovo sindaco è costretto a porvi rimedio di fronte alla rivolta dei modenesi circondati dai sacchi dei rifiuti abbandonati nelle strade.