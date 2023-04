Modena, Volta Pagina e 5 Stelle: embrione di una alleanza anti-Pd

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Venerdì sera ci si è concentrati sui problemi della Sacca, ma dal punto di vista tematico i pentastellati e Mvp condividono tante battaglie: dalla posizione sulla guerra in Ucraina a una attenzione ambientale che non fa sconti su inceneritore, consumo di suolo e mobilità.Per il Pd modenese questo attivismo alla sua sinistra rappresenta un problema non da poco.Senza un accordo con i 5 Stelle è difficile infatti oggi immaginare una vittoria al primo turno per la corrazzata Dem, anche nella roccaforte modenese, e non è detto che al ballottaggio il radicalismo dell'elettorato che si riconosce in questa alleanza 5 Stelle-civica possa convergere sul Pd. Soprattutto se il candidato Pd dovesse essere un uomo di apparato fedele a Bonaccini e inviso alla Schlein.Così, mentre il centrodestra appare ancora in alto mare nella costruzione di una alternanza solida che unisca Fdi, Lega e Forza Italia e si apra a tutte le forze che cercano un modello diverso rispetto a quello che da sempre governa il centrodestra modenese, questo sforzo viene fatto sul fronte che si colloca alla sinistra del Pd.Del resto il banco di prova serramazzonese con Fdi e l'asse Lega-Forza Italia in campo su due candidati diversi, non è di buon auspicio in vista del voto a Modena.