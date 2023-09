Morelli assolto da ogni accusa, dell'indagine Mangiafuoco non resta nulla

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













caso dehors , assolto perchè il fatto non costituisce reato dalla accusa di tentata diffamazione . L'ex vicesindaco di Carpidopo un percorso giudiziario durato 5 anni esce oggi pulito da ogni accusa.Della corposa indagine Mangiafuoco (che inizialmente aveva coinvolto 22 indagati) non resta nulla di penalmente rilevante. Di questo fatto la politica e anche il sistema della comunicazione locale deve prendere atto. Il nostro giornale diede conto nel dettaglio delle accuse e degli atti formalizzati dai carabinieri, nella informativa di 278 pagine, che riguardavano Morelli stesso, così come l'ex vescovo di Carpi. Addirittura Cavina, comunque estraneo ai procedimenti giudiziari aperti dal Tribunale Modena, dopo quel clamore si dimise, pagando di persona il prezzo per accuse per le quali oggi gli imputati sono stati ritenuti non colpevoli.Ebbene come allora fu giornalisticamente doveroso, a nostro avviso, fare il quadro di un procedimento che aveva evidenti risvolti politici, oggi è altrettanto doveroso dare atto con risalto della completa riabilitazione del principale protagonista di quella vicenda, Simone Morelli, assolto insieme all'ex leghista Stefano Soranna. Per loro una odissea giudiziaria durata 5 anni, anni che nessuno - come sempre accade a causa del sistema giudizario del nostro Paese che costringe a tempi ciclopici per arrivare a sentenza - restituirà agli imputati assolti.Ma se il tempo non si può restituire, è importante almeno ridare dignità umana e politica a chi - in base alla sentenza del Tribunale - non ha commesso alcun reato.Morelli non diffamò il sindaco Bellelli di Carpi, così come non abusò del suo ruolo di vicesindaco per fare pressioni su due commercianti nel caso dehors.

Le intercettazioni, dalle quali certamente emergevano in alcuni casi parole evidentemente fuori luogo, non hanno dato prova di alcun illecito. Il garantisimo (pur sacrosanto) non c'entra nulla, lo afferma la giustizia italiana. Ora il primo cittadino carpigiano da cui partì la querela, dopo le tante parole pronunciate, dopo anni di udienze, è chiamato a prendere atto di tutto questo. Morelli non era un nemico, non commise alcun reato contro la sua persona. Ma era solo un avversario politico, perlatro interno al suo partito, e non meritava di essere esiliato dalla politica. Non ci sono se, non ci sono ma, non ci sono ombre. L'assoluzione parla chiaro. Questi sono i fatti e, a volte, fotografare la realtà anche quando è scomodo farlo, anche quando si è costretti a farlo alla vigilia di una nuova, difficilissima, campagna elettorale, è il miglior esempio di civiltà che si possa consegnare agli altri.

Giuseppe Leonelli



Nella foto Morelli, insieme al sindaco Bellelli e all'ex vescovo Cavina