Nessuna apocalisse, l’addio di Draghi regalerebbe un soffio di libertà

Se mercoledì i 5 stelle decidessero di tenere duro dimostrando un insperato rigurgito di dignità e se Draghi dovesse confermare le dimissioni, il mondo e l'Italia sopravviverebbero benissimo. A dispetto dei foschi scenari descritti in questi giorni dai principali quotidiani italiani e da molti partiti, non vi sarebbe nessuna apocalisse. Le stelle continuerebbero a brillare in cielo, le aziende continuerebbero a lavorare, gli imprenditori lungimiranti a pagare il dovuto i propri dipendenti e quelli disonesti a sfruttarli. I non vaccinati continuerebbero a vivere o morire più o meno come i vaccinati e la Russia continuerebbe la sua offensiva in Ucraina, più o meno come ora. I ladri continuerebbero a fare i ladri, le modelle ad ammiccare nelle foto social e i mendicanti a chiedere l'elemosina tra le mani biancastre e indifferenti di chi parla di giustizia sociale tra un aperitivo e l'altro.Ormai appare abbastanza evidente che si troverà una mediazione per non andare al voto, ma il compromesso - sia chiaro - non è affatto finalizzato a salvare gli italiani dal mostro a tre teste che solo Mario il banchiere è capace di domare. Il compromesso che si raggiungerà sarà finalizzato unicamente a salvare la faccia ai partiti che hanno sostenuto questo governo del 'tutti insieme appassionatamente', a permettere loro di organizzarsi in vista del voto del 2023 sperando di avere il tempo di architettare un bis per sopravvivere. Dilettandosi, tra un trasformismo e l'altro, negli slogan di sempre, dalla 'responsabilità' alla 'coerenza'...Draghi è il commissario voluto dall'Europa, e gradito agli Usa, che serviva per essere garante di un Paese non ritenuto all'altezza di meritare la democrazia. L'addio di Draghi significherebbe restituire all'Italia la dignità che merita, restituire agli italiani il diritto di scegliere. Democraticamente. Ormai è evidente che non succederà. L'Italia resterà commissariata in attesa di preparare per il prossimo anno un nuovo commissariamento nuovo nuovo, così bello da non apparire neppure tale. L'Italia resterà commissariata e continuerà a precipitare nel baratro economico e nella umiliazione neocoloniale nella quale è ridotta. Ma il governo festeggerà e dirà 'pensate come sarebbe andata peggio se non ci fosse stato Draghi...' Già pensate...