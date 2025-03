Nuova Estense e punto nascita Pavullo chiusi: vivere in montagna fa paura

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La chiusura del ponte sulla Nuova Estense poco prima di Serramazzoni (almeno per un mese e forse molto più a lungo) riapre in modo drammatico il tema della scellerata decisione della Regione Emilia Romagna di chiudere il punto nascita di Pavullo. Con la principale via di collegamento che unisce la montagna a Modena, le future mamme che si troveranno in condizioni di entrare rapidamente in sala parto saranno di fatto in una condizione di paralisi. Impensabile infatti arrivare rapidamente al Policlinico di Modena o all'ospedale di Sassuolo in tempi ragionevoli percorrendo il labirinto di strade 'alternativa' alla Estense e anche la soluzione dell'elisoccorso è spesso impraticabile per motivi metereologici e comunque non applicabile in modo massivo. Vivere in queste condizioni in Appennino - al di là di tutta la vuota retorica sul sostegno alla montagna - fa davvero paura.

Ecco allora che la verità svela tutta la deleteria e falsa propaganda di una politica (in questo caso quella del centrosinistra che governa l'Emilia Romagna) che ha cercato di far credere che la chiusura del punto nascita di Pavullo, così come quello di Mirandola, fosse motivata dalla esigenza di mettere in sicurezza le partorienti. Tutto al contrario: una emergenza viaria come la chiusura di un ponte isola di fatto l'Appennino e mette le future mamme in una condizione di ansia e di pericolo reale.Questo l'ex presidente della Regione Stefano Bonaccini lo sapeva benissimo, tanto è vero che promise la riapertura del reparto di ostetricia dell'ospedale pavullese, ma le sue furono promesse elettorali al vento, tanto è vero che non solo non riaprì Pavullo ma chiuse anche Mirandola. Promesse completamente tradite durante il suo mandato e cancellate definitivamente dall'attuale presidente della Regione Michele De Pascale che ha annunciato la definitiva chiusura di questi punti nascita.Ora che si fa? Se la Nuova Estense dovesse restare chiusa per mesi come pensa la Regione di dare garanzia di sicurezza alle mamme che vivono nell'Appennino modenese? Riaprire un punto nascita volendo è una operazione possibile anche in tempi brevi. Ma basta volerlo, ma questo significherebbe superare per una volta la sindrome di Fonzie e ammettere di avere sbagliato.