Obbligo vaccinale a tempo dai 50 anni e Super Green Pass, la scienza ridotta a paravento

Un obbligo vaccinale disposto per età e non per categorie a rischio, che entra in vigore il 15 febbraio, con durata di 4 mesi, fino al 15 giugno, legittimato da uno stato di emergenza che sulla carta scade però il 15 marzo. Basterebbe questo per dimostrare che le nuove restrizioni e gli obblighi introdotti ieri dal governo, in un contesto sociale con il 90% della popolazione vaccinata, con una variante Omicron meno capace della variante Delta di produrre effetti gravi e che, unita all'effetto vaccini, ha garantito la metà delle ospedalizzazioni dello scorso anno, per rendere evidente la valenza puramente politica e poco scientifica e di protezione sanitaria dei provvedimenti adottati dal governo su estensione dell'obbligo vaccinale e certificato verde rafforzato.Ma la conferma di un provvedimento che svilisce la scienza ed i suoi presupposti, anziché affermarli, è arrivato da ciò che ha anticipato quelle decisioni. Il cinquantesimo anno di età (assunto a prescindere dalle categorie a rischio di ospedalizzazione), e che fa da spartiacque tra l'obbligo e il non obbligo alla vaccinazione, è frutto del compromesso di uno scontro politico tra chi sosteva (politicamente) un obbligo a 40 anni e chi un obbligo a 60. Come una trattativa sul prezzo da pagare e fare pagare ai cittadini non vaccinati (non in termini sanitari si badi bene, ma politici), per non spaccarsi, per evitare una divisione della maggioranza alla vigilia della votazione per il Quirinale. Una trattativa politica riflessa anche nella decisione di garantire l'accesso agli esercizi pubblici con il green pass base e non rafforzato. Di fatto il momento peggiore, per il peso delle forze in gioco e delle conseguenze politiche sulla corsa al colle, per effettuare scelte così importanti per il Paese, soprattutto se si fosse voluto davvero basarle sulla scienza. Perché qui di presupposto scientifico dimostrabile non c'è proprio nulla.Perché quale scienza oggi riuscirebbe a spiegarci il presupposto che sta alla base del primo obbligo vaccinale introdotto prioritariamente per età e non per fattori di rischio, a tempo, limitato a 4 mesi (perché non due 6, 8, 20?), da introdurre a 40 giorni di distanza dal decreto che lo prevede, in un momento in cui il picco dei contagi dovrebbe essere superato (le ultime previsioni degli organismi sanitari indicano fine gennaio), che ignora totalmente la distinzione tra pazienti a rischio e vulnerabili da coloro che non lo sono, che ignora il fatto che il rischio vero di ospedalizzazione è concentrato (confermato dall'approndimento dei dati che guarda caso non vengono mai esplicitati dalla cronaca quotidiana dei report), tra i pazienti pluripatologici, soprattutto quando questi hanno una fascia di età inferiore ai 60 anni. Quale scienza, oggi, in un momento in cui i contagi sono esplosi nonostante il green pass, è in grado di spiegare la differenza, in termini di tutela sanitaria e prevenzione dei contagi, tra l'utilizzo di un green pass base e un green pass rafforzato? Ma di cosa stiamo parlando? Non è ora di dirlo chiaramente che una scienza citata per fare da paravento a questa inefficace e schizofrenica politica, è una scienza che viene offesa ogni giorno nella sua essenza? Non è ora di dirlo che se l'obiettivo da portare avanti era quello di vaccinare sempre e tutti, anche due volte all'anno vincolandolo ad un green pass che concede una libertà sotratta, e da ricaricare solo a suon di dosi, anche quando il covid diventerà endemico, gestibile (come è già possibile farlo), come una leggera influnza, questo obiettivo non è stato raggiunto? Ed è inutile sfogare questo fallimento politico contro una residuale parte della popolazione che vaccinata o no, non si è ammalata? O per non ammettere che a due anni dall'inizio della pandemia non si è ancora in grado di gestire un tracciamento ed un sistema che garantisca davvero e non negli slogan, libertà e salute?Capitolo a parte, e ancora più paradossale, quello sul Super Green Pass, strumento 'ricattatorio' per introdurre surrettiziamente un obbligo senza assumersene la responsabilità politica e bollato, anche da autorevoli virologi, di scarsa o nulla valenza sanitaria; uno strumento che viene paradossalmente rafforzato ed esteso proprio nel momento in cui i dati dei contagi (anche al netto della variante Omicron e considerando solo la Delta, prevalente fino a qualche giorno fa), ne hanno decretato il pressoché totale fallimento. Producendo però, per contro, un ulteriore danno enorme all'economia e al mondo del lavoro, che non potrà fare altro che aumentare, insieme alla discriminazione sociale che nel caso dei bambini e del loro accesso alla scuola e al mondo dello sport non ha eguali nel mondo e porterà ad ulteriori danni incalcolabili a livello fisico e psicologico. Spazzando via, con un tratto di penna e per decreto frutto di logiche e battaglie politiche, anni di sensibilizzazione, di prevenzione, e di lotte alle discriminazioni e per i diritti (non solo quello sacrosanto a lavoro ma anche quelli alla salute e alla cura, di fatto negata o rimossa sul fronte covid e ridotta se non annullata rispetto alle patologie non covid). Diritti che, purtroppo erroneamente, pensavamo acquisiti ed inviolabili. Soprattutto per somma algebrica di decreti di un governo transitorio nelle forme e divisivo nei fatti consumato nella e dalla corsa al Quirinale. E che dopo avere tratto il dado del forse più importante ultimo atto dell'esecutivo, non ha avuto nemmeno la forza di parlare al Paese.Questa è l'eredità del governo Draghi, il governo (che doveva essere), dei migliori.