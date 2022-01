Ok alle fiere, sicurezza e precauzione a corrente alternata

'Il Sindaco rimane il primo referente della salute di una Comunità. E' il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio. Il sindaco è autorità sanitaria locale'.Basterebbero questi elementi sanciti dalla normativa che delega ai sindaci ampi poteri, diritti e doveri in materia di sanità pubblica per rimanere stupiti di fronte alla decisione, assunta in maniera collegiale con gli organismi dello Stato coordinati dalla prefettura (ma pur sempre vincolata alla decisione ultima di chi appunto è e rimane il primo referente della salute di pubblica), di dare l'ok allo svolgimento di una delle manifestazioni fieristiche più grandi della regione: la Fiera di S.Antonio, il 17 giugno, a Modena, capace di portare ed inevitabilmente assembrare nelle piazze e nelle strette vie del centro storico migliaia di persone assiepate nei pressi di oltre 500 bancarelle di ogni tipo.Gianni Galeotti

