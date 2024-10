Paldino e Muzzarelli: due spine nel fianco per il Pd modenese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

subire la candidatura di Giancarlo Muzzarelli (la cui elezione è scontata), il Pd modenese in vista della composizione del nuovo Consiglio regionale dovrà fare i conti con una seconda spina nel fianco. Si tratta di candidato nella lista del presidente Michele De Pascale . Paldino, infatti, dopo la decisione del sindaco di Modena di escludere Modena Civica dalla giunta (nonostante le promesse elettorali) rappresenta il primo avversario interno del duo Mezzetti-Vaccari. Giova ricordare che la consigliera di Modena Civica(moglie dello stesso Paldino) si è posta all'opposizione ed è stata l'unica a votare convintamente contro alla delibera sull'urbanistica che ha mandato (per ora) al macero i piani di Muzzarelli. Ovvio che specularmente Paldino, qualora dovesse essere eletto, farà di tutto da viale Aldo Maro per mettere i bastoni tra le ruote al sindaco Mezzetti.

Allora perchè il Pd ha permesso che De Pascale lo inserisse in lista? De Pascale risponde evidentemente a Stefano Bonaccini e se l'ex presidente avesse voluto avrebbe potuto porre il veto. Perchè non lo ha fatto? I motivi sono essenzialmente due. Il primo è che il Pd di Stefano Vaccari spera che la lista civica di De Pascale non ottenga un consigliere a Modena. La vittoria del centrosinistra contro il centrodestra di Elena Ugolini è scontata, ma affinchè la civica faccia due consiglieri occorre superare il muro del 4%: risultato non impossibile ma difficile. Il secondo motivo è strategico: machiavellicamente il Pd ha pensato che Paldino possa rubare voti a Muzzarelli pescando nello stesso bacino elettorale e così si è alleato con l'amico del suo nemico per averne vantaggio.

Strategia contorta, ma soprattutto pericolosa.



Muzzarelli senza dubbi verrà eletto, anche coi voti modenesi cattolici di Francesca Maletti, e otterrà più preferenze di Luca Sabattini e Paldino sicuramente sarà il recordman di preferenze nella lista di Modena, con buona pace di Chiara Giovenzana e Marco Franchini. A quel punto il Pd potrebbe ritrovarsi in Regione con un pericolosissimo tandem di alleati Paldino-Muzzarelli, pronti a fare squadra quotidianamente: una opposizione interna pericolosissima per Mezzetti.

Giuseppe Leonelli



Nella foto Paldino con De Pascale ieri all’Opificio Golinelli di Bologna alla 'Fabbrica del programma'