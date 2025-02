Aumenti parcheggi, Imu, Irpef, Tari, imposta soggiorno: a Modena salasso senza fine

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Netto aumento delle sosta sulle strisce blu, netto aumento della Tari, aumento dell'Imu, aumento della imposta di soggiorno, previsto aumento della Tari attraverso la tariffazione puntuale Hera, già messa nero su bianco, con tanto di tabelle sui costi in più, in una lettera firmata dal sindaco e inviata a tutte le famiglie di Modena. La giunta di Massimo Mezzetti e dell’assessore al bilancio Vittorio Molinari si qualifica per la stangata sulle imposte e sul costo dei servizi a danno dei cittadini modenesi.

Un giro di vite senza precedenti nella storia recente di Modena (cinque anni fa Muzzarelli aumentò di 1,8 milioni l'Irpef e venne subissato di critiche, oggi l'aumento è quadruplo, pari a 8 milioni) e l'esenzione ampliata per i redditi bassi non è un argomento giustificativo dal momento che - con l'incremento della pressione fiscale - viene totalmente pagata dalle famiglie con reddito medio.E non sono neppure una giustificazione i tagli del Governo o il blocco sull'uso dei mancati incassi (crediti non esigibili) perchè leve per risparmiare il Comune ne ha una marea nelle pieghe del bilancio. Basti pensare ai rinnovi senza bando per i servizi milionari di accoglienza a Mediagroup o ai circa 150mila euro spesi per l'esibizione di Capodanno di Skin in piazza, tra costi di Studio's e pubblicità sui media-amici . 'Amici' perchè a La Pressa il preventivo, come previsto da delibera, non è nemmeno stato chiesto, e non è ovviamente un problema del bilancio del nostro giornale che si chiude bene a prescindere, ma dell'uso di soldi pubblici che non mette tutti sullo stesso piano e non valuta tutti i preventivi evitando quindi eventuali risparmi, come logica di mercato impone. Così, solo per fare due esempi recentissimi.L'opposizione con Forza Italia e Lega giustamente attacca (Fdi per ora non ha commentato), ma c'è da scommetterci che sulla stangata Imu-Irpef, così come deciso unilateralmente sulla sosta in forza del vincolo con ModenaParcheggi, il Comune di Modena andrà avanti come un rullo. Doveva essere cambio di passo rispetto alla giunta precedente e cambio di passo c'è stato: imposte in più per i cittadini e servizi più cari ovunque. Un salasso senza fine. Con gentilezza.