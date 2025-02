Pavarotti a Verona, Fiere a Bologna: il declino di Modena è senza fine

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le celebrazioni dei 90 anni della nascita di Pavarotti si terranno a Verona e non a Modena , al contrario di quello che lo stesso sindaco Mezzetti pochi mesi fa aveva invece ventilato. Per Modena è uno schiaffo pesante, una umiliazione che purtroppo però non rappresenta un fulmine a ciel sereno, ma che si inserisce in un percorso di declino economico, culturale e attrattivo della città della Ghirlandina. Modena che perde la sua Fiera, divenuta una succursale povera di quella di Bologna, Modena che rischia di perdere la Maserati, Modena che perde Pavarotti.Modena ricca e provinciale, Modena conservatrice, Modena seduta o, per essere più precisi, in ginocchio.

Modena incapace di valorizzare la propria storia, di rendere omaggio ai fasti ducali, incapace di promuovere lo splendore del Palazzo Ducale, incapace di sognare politiche culturali in grado di attrarre turisti e pensieri difformi.Modena che fa coincidere la cultura con un grande cantiere edile (quello del Sant'Agostino) e che ipoteca gran parte delle risorse della sua cassaforte (la Fondazione) in questo faraonico contenitore. Senza contenuti. Modena aggrappata a un concerto di Vasco che si perde in un passato indefinito e in un festival della Filosofia malinconicamente sempre uguale a se stesso, dove la filosofia si sovrappone al pensiero politico dominante.Modena addirittura incapace di esprimere un primo cittadino e costretta a delegare il ruolo a un romano residente a Bologna.

Modena con una opposizione arresa all'inevitabile riproposizione di un Sistema politico arrugginito, gretto e inscalfibile e interessata solo alle proprie piccole rendite di posizione.Ecco allora che lo 'scippo' di Pavarotti messo a segno da Verona è solo l'ultimo gradino di una discesa verso il basso infinita. Inutilmente mitigata dai dati su un turismo mordi e fuggi in aumento, attratto dalle eccellenze culinarie, ma che alla città lascia poco o nulla in termini economici e di pernottamenti. Intanto dal sindaco Mezzetti, per beffa del destino presentato alla città come l'esperto di cultura, e per l'assessore Bortolamasi, fedelissimo di Bonaccini, nessun mea culpa, nessuna autoanalisi seria.La cultura a Modena fa rima con mattoni e con investimenti a pioggia, dispersi nei rivoli di enti amici, da coccolare in vista del voto. Volare oltre, immaginare qualcosa di grande, una mongolfiera colorata libera dai legacci del politicamente corretto, qui non è possibile. L'omologazione copre tutto, come la nebbia, come il nulla che mangia, pezzo dopo pezzo, il bello della città. Il Pavarotti and Friends, la genialità di Ferrari... Cosa è stato vero e cosa è stato sogno? Domandarselo oggi appare ardito perchè a Modena, ormai, è diventato rivoluzionario anche alzare gli occhi verso la punta della Ghirlandina.Nella foto Luciano Pavarotti con Brian May dei Queen a Modena nel 2003