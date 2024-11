Pd Modena, Schlein non passa: ora la Gasparini va recuperata. Ma come?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una strategia, quella di volerla come capolista condivisa dai vertici nazionali passando per il segretario provinciale Stefano Vaccari anch’ esso dell’area Schlein ma che si scontra contro un dato inconfutabile: la mancanza di consenso della candidata che si attesta ben al di sotto delle attese. Modena dunque non invierà nell’assemblea legislativa nessun consigliere vicino all’area della segretaria nazionale e si apre quindi un possibile nuovo caso per i vertici nazionali (di cui, ricordiamo, Gasparini fa parte essendo presidente della commissione di garanzia nazionale).

Forse il problema potrà essere aggirato attraverso la nomina di Stefania Gasparini stessa in Regione in qualche ruolo di peso ma certamente non quello di assessore, ruolo che, per il territorio di Modena vede già in lista Muzzarelli, Baruffi e Maria Costi.

Un’altra ipotesi potrebbe riguardare un ruolo nella segreteria provinciale visto l’imminente congresso che il partito dovrà celebrare nei prossimi mesi per sostituire i due segretari Vaccari e Venturelli.

Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane la situazione andrà certamente chiarirsi anche per quanto riguarda il futuro della candidata e di tutta l’area Schlein ancora a bocca asciutta.

Eli Gold