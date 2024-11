Poltrone e obbedienza: la triste 'castina' della politica locale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A testa alta.



Sembrano fatti con lo stampino, fateci caso, specie a destra: in larghissima parte legali o studiati in giurisprudenza e economia, sconosciuti o quasi per il curriculum ma ereditieri di migliaia di preferenze che vengono tramandate di elezione in elezione, di generazione in generazione, di amico in amico, di compare in compare, di moglie in marito e di marito in moglie. I dati per vincenti sono sempre silenti, in pubblico. I comprimari possono invece avere qualche sbandamento, qualche lite, qualche moto di ribellione in quella lunga storia che è la vita. E lasciarsi andare a qualche confessione inconfessabile, a qualche sbotto e qualche sfottò contro il leader di turno. Ma poi, richiamati “via chat” all’ovile, rientrano nei ranghi e le polemicucce si spengono. Perché, si sa, meglio non inimicarsi i vertici. Anche perché qualcosa salta sempre fuori, quasi per tutti.



E quando il consenso diventa molto ampio i posticini si moltiplicano.



E allora succede che nel mirino 'delle chat' ci finisca chi fa il proprio mestiere di cronista, osservando e dettagliando al meglio quello che accade. Con qualche opinione ogni tanto, non necessariamente nel solco del gradito da chi comanda – siamo mica tutti assunti a Libero e dintorni. Allora iniziano a mugugnare, a lamentarsi, i più riottosi a insultare, arrivano i messaggi trasversali, arrivano amici e parenti a dare manforte sui social, anche chi si lamentava del leader per far vedere che ora è fedele. E tutto diventa una colpa: la colpa di fare il proprio mestiere eticamente, quando in prima persona s’è visto che larga parte del resto del mondo lo fa senza etica alcuna, con un solo obiettivo mirabile e mirato, attaccato allo specchio per vederlo sempre ben chiaro. Sempre proprio sempre, da quando ci si sbarba la mattina a quando ci si trucca la sera.

Che poi ci si chiede perché a votare ci vada sempre meno gente e le preferenze complessive si siano ridotte a un terzo o meno: perché la gente sembra disattenta, ma è solo disillusa.

Magath