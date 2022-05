Primo maggio, chi chiede scusa ai lavoratori umiliati dal green pass?

Il concertone, la retorica del lavoro da difendere e tutelare, i leader dei partiti di sinistra sul palco, citazioni a piene mani dell'Articolo 1. Riviviamo anche quest'anno il solito cerimoniale del Primo maggio. Lo facciamo come se non fosse accaduto niente, come se in questi mesi il diritto al lavoro non fosse stato smontato, calpestato, umiliato, sottomesso al possesso di un certificato sanitario.Proprio da oggi il Governo ha deciso che - per ora - il Green pass per entrare a lavorare non serve più (non così per i medici e per tutti i lavoratori legati al mondo della sanità), una breve pausa in attesa di riattivare l'orribile macchina del Qr magari in ottobre, come ventilato dallo stesso Speranza E in nome di questa pausa qualcuno pensa che le umiliazioni patite per mesi da lavoratori che nulla avevano fatto di male, se non dire no a un lasciapassare sanitario, possano essere dimenticate.Non è così. I cittadini umiliati per mesi, quelli senza green pass e quelli che il green pass lo hanno ottenuto violentando le proprie convinzioni pur di portare a casa uno stipendio (perchè di questo stiamo parlando) non dimenticano.Chi chiede scusa a costoro? Chi chiede scusa per le averli etichettati - da rappresentanti delle istituzioni politiche o sanitarie - come sorci, evasori, assassini? Chi oggi dice che non era vero che il Green pass avrebbe creato posti di lavoro liberi dai contagi? Chi spiega perchè oggi a Modena l'82% dei ricoverati è vaccinato ( dati Aou )?Nessuno chiede scusa, nessuno si vergogna per le offese lanciate. Tutti in piazza a cantare e sventolare bandiere. Chini sul cellulare per cercare il ristorante con la recensione migliore. Che oggi si fa festa e non si bada a spese...