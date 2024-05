Pulitanò, Rossini e Dondi: il tridente di fiducia di Negrini ora e per la giunta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Pulitanò, nonostante l'impegno sul tavolo provinciale coi 32 Comuni al voto, è stato una presenza fissa nella gestione organizzativa della campagna Negrini, la Rossini ha contribuito dal punto di vista tecnico e dell'esperienza in Consiglio comunale e la Dondi ha offerto il suo appoggio in termini di relazioni e competenze sui temi della giustizia e non solo.



Quantomeno defiliata e concentrata sulle Europee e sulla figura di Cavedagna, così come sottolineato recentemente anche dal candidato di Forza Italia Bruno Rinaldi, la posizione del senatore Michele Barcaiuolo. Barcaiuolo che, in tavoli informali e anche in incontri con persone vicine allo stesso Negrini, non ha mai nascosto l'impossibilità di un ballottaggio. Ovvio che in caso di raggiungimento di questo difficilissimo obiettivo, al quale Negrini crede fermamente nonostante tutto e tutti, Barcaiuolo sarebbe il primo a doversi ricredere. Anche perchè le Regionali, a causa della fuga a Bruxelles di Bonaccini, sono alle porte e un buon risultato alle amministrative sarebbe funzionale anche al lavoro che sta facendo Galeazzo Bignami sulla scelta della squadra e del candidato presidente da contrapporre al centrosinistra.



Parlare di possibile giunta di centrodestra è ovviamente prematuro, prima occorre come detto superare lo scoglio del ballottaggio, ma è evidente che Pulitanò e Negrini non potranno non farne parte, così come Giacobazzi e Bertoldi.



Più complicato sarebbe convincere Daniela Dondi a un ruolo attivo di Governo, visto il suo impegno alla Camera, ma certamente l'ex presidente dell'Ordine degli avvocati fungerebbe da collegamento tra Roma e piazza Grande. Ipotizzando una giunta a nove assessori (il numero che compone quella uscente guidata da Muzzarelli) resterebbero cinque posizioni 'vacanti'. L'assessorato alla sicurezza, così come quello all'urbanistica, andrebbero a un tecnico, mentre almeno due nomi spetterebbero alla lista del candidato sindaco e agli alleati minori (a partire da Noi Moderati).



Il centrosinista

In casa Pd, intanto, Mezzetti deve fare i conti con la frattura interna coi fedelissimi di Muzzarelli, Venturelli e Lenzini in testa. Per la giunta scontata la promozione di Paolo Zanca per Azione, di Paolo Silingardi per l'asse Sinistra-Verdi, del segretario Pd Roberto Solomita e di Andrea Bosi, da sempre vicino a Mezzetti. Sugli altri nomi certamente entreranno due esponenti M5S e un rappresentante di Modena Civica, ma molto dipendenderà dall'esito del voto e dalle percentuali fatte registrare dalle singole liste.

Giuseppe Leonelli