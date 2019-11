Rebecchi passa al Pd, a maggio doveva essere il candidato 5 Stelle

La politica il Pd a Modena e in Regione Emilia Romagna la sa fare, non c'è dubbio. Il Movimento 5 Stelle, dopo il passaggio su Rousseau, non si presenterà alle elezioni Regionali per avvantaggiare i Dem con cui governa a Roma. Ma al Pd la desistenza non basta. In questa tornata elettorale si rischia di perdere e allora che si fa? Si inglobano i capibastone grillini. Una mossa politica perfetta per il Pd che in questo modo garantisce a se stesso un bacino elettorale nuovo e insperato. Mossa che la Lega guarda basita, arroccata com'è nel suo recinto politico e chiusa ad ogni apertura possibile.Eppure, tutta la strategia, l'arguzia, la furbizia accumulata in 70 anni di storia dalla sinistra locale di governo nulla potrebbe se non trovasse terreno fertile nei suoi (presunti) competitor. Piergiorgio Rebecchi è il caso esemplare. Leader grillino di Modena, quasi-candidato sindaco a maggio, 'padre' politico del sottosegretario Ferraresi, Rebecchi ha accettato il gioco del Pd. Ha deciso di rinnegare 10 anni di attivismo politico, di banchetti, di riunione tra attivisti, di slogan anti-piddini e di Vaffaday in cambio di una candidatura a consigliere regionale.Sono scelte.Qualcuno ora tra i tanti delusi del Movimento, si attorciglia i pensieri cercando di capire se Rebecchi questo passaggio lo aveva meditato da tempo. Magari già in primavera quando si candidò 'per finta' a sindaco di Modena per il Movimento per poi rinunciare a poche settimane dal voto, per motivi familiari, rendendo più difficile per i grillini modenesi trovare un altro candidato forte. Chissà se già allora Rebecchi pensava a questo salto del fosso? Nessuna crocifissione , ovviamente, come ventilato dal senatore 5 Stelle Lanzi (quello che mandava tutti ai tempi dei Vaffaday ad annusare meloni), solo un pensiero che tormenta le meningi di chi nel Movimento a Modena ci ha creduto.