Regionali, De Pascale contro Ugolini: il Pd deve far dimenticare la fuga di Bonaccini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così non è stato. Candidatosi alle Europee per sfruttare l’ultima finestra elettorale disponibile, Bonaccini - eletto - ha dovuto dimettersi da governatore lasciando la Regione in un limbo per 5 mesi e portando gli Emiliano-romagnoli a un voto anticipato in autunno, anziché a inizio 2025 come previsto. Non facile far digerire questa promessa mancata, eppure - complice un centrodestra sempre sorprendentemente (ma non troppo) accondiscendente verso il governatore uscente - il Pd pare esserci riuscito in scioltezza. Il voto anticipato e la fuga a Bruxelles di Bonaccini sembrano fatti rimossi. Si procede come se nulla fosse, con tanto di foto di rito, investiture ufficiali, staffette a favor di fotografi e gigantografie invase da ‘grazie pres’…

Giuseppe Leonelli