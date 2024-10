Regionali, Fdi: la Arletti ha grandi capacità. Candidatura strameritata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In casa FDI, invece, i giochi sono più semplici. Con la candidata Annalisa Arletti, moglie del senatore della Repubblica e coordinatore regionale Michele Barcaiuolo, in netto vantaggio sul secondo eleggibile, Ferdinando Pulitanò, e tutti gli altri staccati di moltissimo.

La Arletti in questo primo mese di campagna sta dimostrando a tutti – qualora ce ne fosse stato bisogno – che la sua candidatura è ampiamente meritata e che a nulla rileva il fatto che sia la moglie di Barcaiuolo. Anzi: il fatto di esserlo potrebbe essere addirittura penalizzante, vista la scarsa stima – sempre politicamente parlando e sempre giudicando quanto riportato da più fonti a microfoni rigorosamente spenti – di cui può godere al momento il marito all’interno del suo partito, sopra e sotto di lui, e fra i referenti degli altri partiti.



In questa prima fase di campagna la Arletti sta infatti dando prova delle sue indiscusse capacità politiche e professionali.



Lei, che ha studiato alla Bocconi e ha lavorato in aziende di alto livello nel settore social e marketing, oggi sta mettendo a frutto l’esperienza e le conoscenze organizzando incontri, banchetti, cene, presenziando a ogni evento organizzato dagli altri e mantenendo un’elevata visibilità mediatica, fra social, giornali web e stampati e pubblicità diretta e indiretta – le città tutte sono state tappezzate fino alla par condicio dei suoi manifesti assieme a Pulitanò. Investendo tanto tempo e tanto denaro in una campagna alla quale sta lavorando da anni, se non da lustri.



Nel mentre gli altri candidati non stanno affatto tenendo il passo. Ci prova un po’ Cristiana Nocetti, con qualche video social e comunicati tutti sempre orientati alla difesa indiretta del fascismo. Ci prova un po’ Simone Pelloni, anche lui con qualche video su internet. Ma entrambi, che provengono da tutt’altra storia rispetto a FdI, sembrano più saliti sul carro di FdI per tentare il colpaccio che altro. E come ha ben osservato e motivato più volte l’esperto e navigato consigliere e militante storico di FdI Guglielmo Sassi, di Maranello, al momento “Annalisa è l'unica a meritare davvero la candidatura”. Perché lei, invece, FdI ha contribuito a fondarla e diffonderla in provincia. E la stessa premier Giorgia Meloni le è stata testimone di nozze, segno della grande vicinanza e fiducia in lei riposta.

Gli altri manco pervenuti.



Magath