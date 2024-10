Regionali, lista Forza Italia: a Modena una poltrona per tre

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

di cui ha dato notizia ieri La Pressa ) ha mandato in fibrillazione Forza Italia a Modena. E' evidente come quella di Giacobazzi sia una discesa in campo non solo di bandiera, ma rappresenti il concreto tentativo di scardinare equilibri che sembravano assodati. Fino a ieri il vicecoordinatore regionale Antonio Platis sembrava decisamente favorito, impensierito per la corsa al primo posto della lista solo dal castelfranchese Giovanni Gidari.Ora con la candidatura del capogruppo modenese tutto cambia: Giacobazzi ha dimostrato di essere in grado di intercettare un considerevole numero di preferenze in città e la visibilità ottenuta con il record di consensi alle Provinciali è stata un trampolino decisivo.

E' evidente infatti che il suo nome è in grado di pescare in un bacino moderato precluso a Platis e che può rubare consensi anche all'ala laica e alla lista civica che la candidata presidente Elena Ugolini sta costruendo.

Una doccia fredda per Platis che contava sull'appoggio esterno del collega di partito e che ora se lo ritrova come sfidante interno.

Parallelamente il nuovo ingresso dà nuova linfa anche alle chance di Gidari che spera i suoi due avversari possano togliersi consensi a vicenda favorendo il suo cammino.

Decisive saranno, come sempre, le discese in campo dei big regionali e nazionali del partito. Come si muoverà Enrico Aimi, da sempre vicino a Platis, ma anche allo stesso Gidari? Cercherà una sponda inedita in Giacobazzi? Quale sarà il peso della nuova corrente alternativa alla gestione della Castaldini in Emilia Romagna? Come si schiereranno i mondi cattolici e moderati modenesi? Ci saranno ticket con le donne in lista, a partire dalla new entry Bettini? La risposta a queste domande determinerà il successo dei tre sfidanti, pronti a contendersi la poltrona in Regione che probabilmente Forza Italia otterrà sotto la Ghirlandina.

g.leo.