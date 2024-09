Regionali, Muzzarelli contro Sabattini: il Pd di Modena a un bivio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Muzzarelli può contare sull'appoggio di importanti mondi economici, su alcuni amministratori 'fidati' (tra questi l'assessore Guerzoni e l'assessore Venturelli, alcuni consiglieri comunali modenesi di peso come Fabio Poggi, il sindaco Maria Costi, buona parte della Bassa con i fratelli Palma e Gigi Costi, molti sindaci della Montagna) e su un consenso ancora diffuso a Modena città legato al suo decennio da primo cittadino.

Sabattini, dal canto suo, punta tutto sull'appoggio dell'attuale establishment Pd e della generazione dei 40enni Dem. Con il consigliere regionale di Castelfranco sono schierati infatti il deputato Stefano Vaccari, la candidata carpigiana Stefania Gasparini e gli ormai ex giovani Pd dell'area delle Terre di Castelli. Ma soprattutto con Sabattini è schierato il sindaco di Modena (formalmente non iscritto al Pd) Massimo Mezzetti e il suo braccio destro Roberto Solomita.

Vista l'incertezza del risultato finale per ora non ha preso posizione il parlamentare europeo Stefano Bonaccini. Troppo alto il rischio di scegliere il cavallo sbagliato e di ritrovarsi un avversario su Modena magari alle prossime politiche.

Sia chiaro, con ogni probabilità sia Muzzarelli che Sabattini verranno eletti in Regione (nonostante il tentativo del Pd di ostacolare l'ex sindaco magari candidando un civico forte che possa pescare nel suo stesso bacino), ma il punto è chi otterrà più preferenze. Le conseguenze saranno rilevanti soprattutto su Modena città. Mezzetti e Muzzarelli sono infatti ormai ai ferri corti e il caso della bocciatura dei 19 progetti di rigenerazione urbana lo ha dimostrato, con Mezzetti pronto addirittura a ostacolare la corsa al consiglio provinciale del dissidente Fabio Poggi (oggi le votazioni ndr). Dovesse farcela Muzzarelli, facile immaginare uno scontro aperto con l'attuale giunta, dovesse invece spuntarla Sabattini Mezzetti potrebbe cercare di cambiare il Pd sempre restandone fuori, a cominciare dal cambio della segreteria cittadina, oggi guidata con un imbarazzante doppio ruolo dall'assessore Venturelli.

Giuseppe Leonelli