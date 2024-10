Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il balletto su Giancarlo Muzzarelli, con la più o meno inconsapevole collaborazione del direttore Ausl Claudio Vagnini, in realtà è stata un’abile mossa della retroguardia Bonacciniana, rappresentata in provincia dall’ex segretario Roberto Solomita. Molto semplicemente l’accordo sarà stato: Muzzarelli digerisca la candidatura di Massimo Mezzetti a Modena, e il partitone si farà garante del suo felice pensionamento in regione. Con qualche falsa pista disseminata qui e là: come la nomina di Stefano Vaccari a segretario temporaneo del partito, che qualche scaramuccia con Muzzarelli l’ha simulata.

Tenendo però ai margini Alberto Bellelli – ex sindaco di Carpi, da sempre in lite con Muzzarelli.



Se a molti pare scontata l’ennesima rielezione di Luca Sabattini, non è detto che la terza eletta possa invece essere Maria Costi, ex sindaco di Formigine. Perché il Pd, negli anni, ha comunque sempre garantito una copertura alla bassa, rappresentata dalla quasi omonima Palma Costi. E per questo è molto probabile che il terzo eletto sia il concordiese Paolo Negro. Il cui apporto, in questo momento, sarebbe anche molto importante per tentare un recupero su Mirandola, persa per poco alle ultime amministrative e più per la scarsa appetibilità del candidato Pd che per un’oggettiva questione di voti. E per ricucire gli strappi con il territorio carpigiano su Aimag: una questione solo rimandata ma che presto porterà a rese dei conti non di certo facili da ricomporre, senza una presenza in regione.

C’è poi la forte incognita del risultato della giovane Susan Baraccani. Le cui colleghe, come Stefania Gasparini di Carpi, hanno il bel da arrabattarsi per conquistare l’appoggio dei giovani locali, come Angelo Bruno di Soliera e Klaudia Kumaraku di Carpi. Ma alla fine sarà Susan che raccoglierà tutti i voti dei GD – e anche di molti meno giovani, sempre politicamente parlando. Tentando di ripetere l’exploit di Giuditta Pini, capace di superare anche Davide Baruffi nella corsa verso il parlamento.

A destra, invece, non è così scontata l’elezione di Antonio Platis di FI. Perché in regione i voti di FI sono quasi dimezzati rispetto al nazionale, specie con l’affluenza ridotta al lumicino e l’appeal molto scarso della Ugolini – che infatti, fateci caso, nessuno dei candidati del centrodestra sta menzionando negli innumerevoli manifesti che tappezzano le città. La Lega, anche alle recenti europee, ha sempre superato FI in provincia. E se la volta precedente Platis ha dovuto cedere il passo a Michele Barcaiuolo – il cui partito oggi propone la candidatura della moglie Annalisa Arletti – questa volta potrebbe doverlo concedere a Stefano Bargi della Lega.