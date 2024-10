Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La svolta muzzarelliana della Maletti ovviamente non è piaciuta a Luca Sabattini che sperava di poter contare sull'appoggio della rivale del suo rivale, ma evidentemente lo sgarro patito dalla Maletti sulle deleghe al welfare (Mezzetti la ha depotenziata a favore della Camporota) l'hanno portata al clamoroso voltafaccia.Con questa scelta il borsino delle preferenze dei due capibastone della lista si sposta decisamente verso l'ex primo cittadino, con conseguente depotenziamento dell'area vicina a Mezzetti. Del resto Mezzetti stesso non sembra intenzionato a scendere a patti con il suo predecessore, come dimostra la delibera sull'urbanistica e la posizione sulla raccolta differenziata.