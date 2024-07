Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' evidente come per il 69enne sindaco uscente l'obiettivo non sia la 'semplice' elezione a consigliere regionale, data per scontata negli ambienti Dem, ma come egli voglia puntare al 'bersaglio grosso': un assessorato, possibilmente alla sanità, forte della sua esperienza da presidente Ctss e osannato dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Claudio Vagnini, come il sindaco più competente e attento del globo terracqueo ().

Aggrappata politicamente al sindaco è l'ex assessore Ludovica Ferrari che si gioca tutte le sue chance di entrare in Consiglio regionale sul ticket con Muzzarelli stesso. La Ferrari, in vista del voto di metà novembre ( ufficializzato oggi dalla Priolo dopo la fuga a Bruxelles di Bonaccini ), rappresenta il candidato outsider del Pd rispetto al trio che parte favorito composto dallo stesso Muzzarelli, dall'ex sindaco di Formigine Maria Costi e dall'uscente Luca Sabattini.