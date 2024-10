Regionali, rivive l'eterna sfida carpigiana tra Taurasi e Morelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una sfida difficile per entrambi, prima di tutto perchè le due liste molto probabilmente non riusciranno a far scattare un consigliere a Modena.

Qualora però vi riuscissero (significa superare la soglia del 4,5%) non è affatto scontato che i due carpigiani riescano a risultare leader di preferenze nelle rispettive liste. In Azione Morelli, per la prima volta alla prova delle preferenze dopo le vicende giudiziarie che ha brillantemente superato, deve vedersela con Stefania Cargioli, reduce da un buon risultato alle Europee, e, nella lista di De Pascale, Taurasi è chiamato a superare la corazzata civica guidata da Vincenzo Paldino. Anche i rispettivi 'sponsor' politici dei due rivali hanno una accesa (per usare un eufemismo) rivalità. Sulle nuvole biancastre che scorrono veloci sulle teste di Taurasi e Morelli, infatti, si scontrano a distanza gli ex compagni di partito Matteo Richetti e Giulia Pigoni. La Pigoni per Italia Viva ha ceduto il passo a Taurasi e Richetti non perde occasione di farsi fotografare con l'ex vicesindaco uscito indenne dal Carpi-gate.

E allora via alla sfida a suon di post su Facebook, cartelli elettorali, aperitivi con erbazzone e pizzette, cene pubbliche con discorso finale, incontri riservati davanti a caminetti spenti e caffè decaffeinati. Ma in fondo essere eletti conta poco, per Giovanni e Simone il primo obiettivo è che il rispettivo avversario non ce la faccia. Il resto si vedrà...

Giuseppe Leonelli