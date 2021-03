Riaprire le scuole: dal sindaco di Modena un appello coraggioso

E' vero, nelle scorse settimane avrebbe potuto fare molto di più in termini di restrizioni puntuali per cercare di frenare l'aumento dei contagi a Modena ed è anche vero che l'aver sistematicamente cercato di mettere in secondo piano il dramma vissuto nelle cra non ha contribuito a diffondere le percezione derivanti da quello che, nel contesto della pandemia in Emilia Romagna, è stato purtroppo definito 'caso-modenese'. Detto questo, l'appello per una riapertura rapida delle scuole che oggi il sindaco di Modenaha lanciato al premier Draghi, ma anche al presidente della Regione Bonaccini, è pienamente condivisibile. E' condivisibile non in chiave genericamente 'aperturista', ma nella consapevolezza che la chiusura delle scuole (in particolare quelle dell'infanzia e le elementari) dovrebbe rappresentare l'ultimo passo, l'estrema misura.Prima delle scuole si devono chiudere uffici, bar d'asporto, mercati all'aperto, alcune fabbriche, alcuni negozi. Si possono, soprattutto, stringere i controlli da parte di forze dell'ordine sulle strade, nelle piazze e nei parchi... Solo dopo aver fatto tutto questo, se i contagi non rallentano ancora, si dovrebbe impedire agli studenti di andare in classe.E allora quello del primo cittadino modenese è un appello coraggioso perchè lanciato nel bel mezzo della terza ondata e con i numeri dei ricoveri in costante aumento, ma che non può che essere sottoscritto. Le scuole, lo ricordiamo, a Modena, Bologna e in Romagna non sono chiuse per indicazioni del Governo (l'Emilia Romagna ad oggi è zona arancione), ma in base ad ordinanze ad hoc della Regione. Ebbene, al di là di chi sia la responsabilità di questa misura occorre una netta inversione. E il sindaco di Modena spiega perfettamente i motivi che riassiumiamo usando le sue stesse parole:1. È a rischio la tenuta delle comunità locali se le famiglie non riescono a tenere assieme lavoro e educazione dei figli.2. Non possiamo chiedere ai genitori di continuare a pagare le rette, né è pensabile che le sole finanze comunali sostengano queste perdite.3. Vi è stata poca chiarezza e contraddittorietà dei provvedimenti adottati e della relativa comunicazione istituzionale che hanno causato giorni di grave difficoltà nei rapporti con le famiglie.4. I servizi educativi sono luogo di educazione ma anche indispensabile servizio di conciliazione per le famiglie.5. Vediamo la fine del tunnel ma è ancora troppo lontana.A questi argomenti fortissimi elencati da Muzzarelli nella sua lettera ne aggiungiamo ancora una volta il sesto. Non è semplicemente giusto scaricare sui ragazzi e sui bambini il peso della pandemia, non è giusto privarli di quasi due anni di scuola (perchè tra restrizioni varie di questo stiamo parlando) solamente perchè non sono economicamente produttivi e, dunque, non vanno ristorati...