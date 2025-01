Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sul pasticcio legato alla nuova gestione dei rifiuti a Modena, si assiste in queste ore a un simpatico balletto che vede contrapposta la giunta Mezzetti ad Hera. Da una parte, nella narrazione pensata da piazza Grande, vi sarebbero i 'cattivi' di Hera ad imporre una tariffazione puntuale penalizzante per i cittadini, dall'altra vi sarebbe il 'buon sindaco Mezzetti' a lottare fianco a fianco dei modenesi per una gestione giusta, equa, solidale e finanche accogliente.Ora, è evidente come questo quadretto sia del tutto artefatto. Hera e giunta sono esattamente dalla stessa parte e l'unico attrito tra il sindaco e la multiutility è legato al suo rammarico per non essere riuscito ad imporre un proprio uomo come vicepresidente (l'attuale assessore Paolo Zanca), al posto dell'uomo di Muzzarelli (Tommaso Rotella).A certificare questa totale sovrapposizione di vedute del resto è la famosa lettera inviata ai modenesi con la definizione dei litri massimi e la conseguente stangata sulla Tari, poi smentita dal sindaco. Quella lettera - come noto - è firmata di proprio pugnoda Mezzetti stesso. Ogni altra riflessione appare superflua.