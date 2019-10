Ripresi sbarchi e attività ONG: con PD e M5S è ancora Mare Nostrum

Porti aperti anziché porti chiusi, ONG attive a prelevare migranti a poca distanza dalle coste libiche, viaggi della speranza che si trasformano in nuove tragedie. Non è una valutazione politica ma un dato di fatto. Con il governo Conte a maggioranza variabile (prima con Lega e ora con PD), lo scenario dell'immigrazione in rotta verso l'Italia è ritornato quello antecedente al governo giallo-verde. Quello legato all'operazione Mare Nostrum, quello dell'accoglienza distribuita sul territorio, quello che dal 2014 ha trasformato l'emergenza in normalità. Quello che si sta prospettando nuovamente in questi giorni. I dati degli sbarchi parlano chiaro: 301 migranti sbarcati il 14 settembre, 159 il 13 e 49 il giorno. In tre giorni circa 500 sbarchi. Una vera propria impennata nel cruscotto statistico redatto quotidianamente dal ministero dell'interno. Sono soprattutto uomini in un rapporto medio di 20:1. Come è sempre stato. Uomini che spinti dalla cancellazione della linea dura Salviniana e dalla legittimità ridata alle ONG ai diversi livelli istituzionali (dal governo nazionale ai consigli comunali come quello di Modena che ha espresso nell'ultima seduta la solidarietà alle ONG e alle loro navi in un Ordine del Giorno approvato dal centro sinistra), sono stati a loro volta spinti anche dai trafficanti di morte a rimettersi in viaggio verso l'Italia, ridiventata con il nuovo governo porto sicuro, con la differenza di sfruttare nuove rotte, come quelle rotte frequentate prevalentemente dai tunisini. Il meteo conta, si, ma solo in parte.



Se fino alla scorsa settimana l'aumento c'era ma non così discostante dai dati del 2018 e comunque ben lontano dagli impressionanti numeri dell'ultimo governo PD del 2017, la nuova settimana ha iniziato a registrare numeri ben più importanti. Cinquecento sbarchi in tre giorni ad ottobre quantomeno fanno capire che la rotta, delle navi e della politica, è cambiata. L'unica cosa che non è cambiata (se non consideriamo gli effetti dei tagli lineari alle spese sulla diaria per l'accoglienza introdotti con il decreto sicurezza Salvini, e cancellabili in breve dal nuovo ministro), è la politica dell'accoglienza strutturata nei Cas (i Centri di Accoglienza Straordinaria), gestiti dalle prefetture attraverso il ricorso a cooperative e onlus, per fronteggiare l'emergenza sbarchi del 2014; un sistema che mai ha creato le condizioni, anche quando dalla fine del 2017 gli sbarchi iniziatono a calare, per garantire l'uscita dall'emergenza e quell'accoglienza di secondo livello orientata all'integrazione.



Un sistema, come detto, che non è cambiato, che al netto di alcune positive esperienze di accoglienza diffusa (ovvero di piccoli gruppi di migranti in piccole strutture, come appartamenti), registrate in provincia di Modena, ha fallito perché nella maggior parte dei casi (anche considerando la parte minoritaria dei migranti non economici fuggiti dalle loro terre per emergenza umanitaria), non ha saputo garantire quel livello (in quantità e qualità), di integrazione auspicato. E' un dato di fatto, scevro da qualsiasi interpretazione o lettura politica.



Un sistema dai piedi d'argilla, perché retto su un grande flusso di denaro che per anni ha alimentato le cooperative e le onlus dell'accoglienza, oggi con fatturati da grande spa. Utile e necessario, a detta della cooperative, a garantire non solo la prima accoglienza ma anche quelle attività orientata all'integrazione non più possibili da sostenere dopo i tagli alle spese introdotti con il decreto sicurezza dell'ex ministro Salvini.



Le stesse cooperative che ancora oggi e fino al 30 novembre, stanno gestendo, in deroga, e con cifre più vicine ma non in linea con quanto disposto dal governo Salvini, l'accoglienza dei circa 1500 migranti ospiti delle strutture sparse per la provincia; operatori che hanno già dichiarato nei fatti, lasciando deserti i bandi della prefettura per la gestione dell'accoglienza nei prossimi due anni, che a quella stessa accoglienza, alle condizioni prospettate dal decreto Salvini, sono pronti a rinunciare.



Per questo, a meno che la Prefettura non decida di prorogare ulterioremente l'affidamento della gestione ai costi superiori a quelli fissati dal decreto Salvini, ancora in vigore, il 30 novembre il problema ci sarà. Perchè formalmente i soggetti che oggi ancora gestiscono l'accoglienza, non potranno più farlo e al loro posto non ci sarebbe alcuna alternativa. Un problema che sembra estraneo al dibattito politico, anche del luogo principe del confronto e della rappresentanza democratica, come il consiglio comunale. Che nell'ultima seduta, parlando di immigrazione, si è concentrato sulla discussione di un Ordine del Giorno a 'Solidarietà e sostegno alle organizzazioni non governative e a chi nel Mediterraneo si adopera per il salvataggio di vite umane in pericolo'



Documento presentato dai gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Modena solidale, Verdi) e approvato con il voto a favore della stessa maggioranza. Contrari Lega Modena, Forza Italia e Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia e astenuto il Movimento 5 stelle.

Gi.Ga.