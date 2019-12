'Rispetterò par condicio', ma la promessa del sindaco dura poco. Subito attacco a Salvini e spot a Bonaccini

'Rispetterò la par condicio, tanto non ho bisogno di ripeterlo, la mia posizione è chiara e, come dice giustamente il Presidente Bonaccini, il 26 gennaio si vota per l'Emilia Romagna, non per altro, per fare un passo avanti. Consolidare la forze e la passione, dell'Emlia-Romagna, potrà essere un buon segnale'.



Il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, intervenendo da protagonista politico nell'appuntamento istituzionale ospitato in Comune, organizzato dall'Associazione stampa Modena (per lo scambio di auguri tra giornalisti e sindaco quest'anno alle 17°edizione), mette a segno un vero e proprio doppio record. ll primo, trasformare in pochi minuti l'evento istituzionale in politico, venendo di fatto meno ai dettami della legge sulla par condicio che lui stesso aveva ricordato e che, lo ricordiamo a nostra volta, in campagna elettorale vieta ai rappresentanti istituzionali e di governo di svolgere comunicazione e propaganda politica attraverso l'utilizzo dei canali istituzionali (bastava fare come ha fatto il presidente della Provincia Giandomenico Tomei); il secondo, venire meno ad un impegno assunto un minuto prima. Ovvero la promessa di rispettare la 'par condicio'. Perché riprendere il nome di Bonaccini, i suoi slogan elettorali e sulla base di quegli slogan invitare al voto del 26 gennaio ha ben poco sia di istituzionale sia di comunicazione legata allo stretto espletamento delle proprie funzioni istituzionali. Come dovrebbe essere. Eppure erano in molti a pensare che, forse memore del richiamo e della pubblica ammenda inflitta al Comune di Modena dell'Agcom per violazione della Par Condicio alcuni anni fa, oltre al suo impegno a rispettare la legge, il sindaco sarebbe caduto nello stesso errore. Invece è accaduto, di nuovo. Dopo qualche istante dalla promessa di non farlo.



Perché il sindaco, elencando le cose fatte nei primi sei mesi di governo della città e tracciando un bilancio del 2019 'straordinario' per 'la vittoria del centro sinistra, che ha concesso a Modena di andare avanti e di rimanere in movimento', si spinge oltre all'endorsement a Bonaccini, e utilizza la presenza dei giornalisti, invitati per l'evento istituzionale degli auguri e per un primo bilancio di attività, per attaccare nuovamente e politicamente Salvini. 'La crisi estiva voluta da Salvini, al Papeete, con un cocktail di troppo in mano ed in un delirio di onnipotenza, consegnava agli enti locali un quadro insostenibile. Il governo a trazione leghista aveva ignorato i sindaci per 15 mesi....con il nuovo governo siamo usciti dal blackout e a Modena - afferma il sindaco - abbiamo evitato il disastro'



All'evento partecipano, oltre all'ormai storico e pluriconfermato capo ufficio stampa del Comune, che e contestualmente anche Presidente dell'Assostampa modenese, organizzatrice dell'evento (per l'occasione 'padrone di casa' insieme al sindaco e di fatto maestro di cerimonia), anche i giornalisti dell'ufficio stampa del Comune di Modena, che il sindaco, alla scadenza di contratto, nel luglio scorso, ha voluto spostare e confermare in blocco alle dirette direttive sue e della giunta, con un atto post elettorale che ha ottenuto un triplice, immediato risultato: confermare i giornalisti di propria fiducia (l'incarico è dichiaratamente fiduciario), spostarli alle dirette dipendenze dell'organismo politico di governo, da lui guidato, e di fatto bloccare il ricambio della maggior parte dei giornalisti, per l'intera durata del suo mandato. Evitando bandi ed avvisi pubblici. Per cinque anni. Diciamo ciò non certo rispetto ai colleghi giornalisti in servizio in comune, ai quali è rinnovata la stima professionale e personale, ma per segnalare ancora una volta un modus operandi, da parte del Comune, tipico di un sistema chiuso, autoreferenziale e tutt'altro che inclusivo, a nostro (e non solo nostro), avviso in palese contraddizione con quei principi e quelle forme, che in tanti casi sono sostanza, richiamati ripetutamente dal Comune stesso, anche nell'ultimo appuntamento.



Un anno, il 2019, in cui si è registrato non solo un cambio di governo nazionale ma anche il rinnovo delle istituzioni europee. Elementi che in un mercato globale anche nella governance delle istituzioni si sono riflessi sui singoli paesi e da qui in cascata, sulle regioni e sui comuni. Ed è questo il quadro istituzionale in cui il sindaco - nel proseguio del suo discorso - inserisce i contenuti del suo discorso di Natale.



Occasione per un bilancio sull’anno appena trascorso. Tra le criticità, quelle della sicurezza. 'I 20 furti al giorno nel solo comune di Modena, da lui stesso confermato con i dati aggiornati all'agosto scorso e diffusi solo in Consiglio Comunale - mantengono alta l’allerta' - sottolinea e ricorda una giornalista. 'A Modena i furti sono comunque in calom anche se anche un solo furto ci preoccupa' - risponde il sindaco che ricorda il Patto per Modena città sicura, firmato in prefettura nei giorni scorsi e l’incontro prossimo del 21 gennaio con il Ministro Lamorgese. 'Poi il Patto per l’economia firmato con le rappresentanze delle imprese e 36 forze sociali attive nel mondo dell'economia locale'. Azioni che rilanciano l’azione amministrativa di Modena nel 2020, anno in cui prenderà forma il nuovo Piano Urbanistico Generale e sarà approvato il nuovo Piano Urbano per la mobilità sostenibile, che doveva essere approvato quest’anno.



Un 2020 in cui la parola d’ordine del Comune sarà rigenerazione, accellerando i progetti ancora fermi o rallentati del piano periferie (residenze sociali, Data Center, area rotore), di quello delle ex fonderie riunite, fermo da 35 anni, e dell’area ex Amcm. Della quale è stato mostrato un video spot sulla nuova riqualificazione annunciata e che (forse) verrà e che Modena, ha sottolineato il sindaco, attende da 27 anni.



Gianni Galeotti