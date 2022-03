Sacca, ora è film già visto: il caos mediatico che fa il gioco del sindaco

Una protesta civica con eco mediatico in crescita che contestava, nel merito tecnico e nel rispetto tempi dei passaggi amministrativi per le osservazioni ufficiali, un progetto di espansione industriale a forte impatto ambientale su un intero quartiere. La Sacca. Con criticità forti, di merito e oggettive. Una protesta fuori e dentro le istituzioni, con osservazioni tecniche depositate da un Comitato di cittadini all'interno delle istituzioni e nei canali ufficiali e con costanti iniziative informative all'esterno. E che forse, proprio per questo, rischiava di uscire dal controllo politico, diventando scomoda per una amministrazione in un quartiere dove la maggioranza aveva votato PD e Muzzarelli. Ad un tratto però tutto cambia. Il sindaco approfitta di una scritta di protesta sull'asfalto di un autore che si paleserà pubblicamente per smontare la protesta. Mettendola nel calderone di chi ha passato il segno con atti irrispettosi della cosa pubblica, e offensivi nei suoi confronti e dei propri famigliari.

Siamo alla Sacca. La protesta è quella del Comitato Villaggio Europa ed il progetto è quello di espansione del Polo Logistico Conad.Dopo la scritta a tempera lavabile, e facilmente rimossa, sull'asfalto di via Anderlini, contro il traffico dei 720 camion che sarebbe generato dal progetto di espansione del polo logistico, ma soprattutto dopo la reazione del sindaco pronto a portare quella scritta sul piano dell'attacco personale e addirittura familiare (che non c'era in nessun modo né nella scritta né nelle intenzioni dichiarate dall'autore), anche la narrazione di questa vicenda rischia di riprodurre, nella direzione assunta e nel possibile esito, altri casi tipici modenesi, come Vaciglio e GLS, tanto per citarne alcuni dei più recenti. Dove i progetti, anche i più impattanti, alla fine passano.Con il Comitato cittadino che da simbolo di unità, condivisione, protesta ma anche di proposta civica e civile, promotore di dialogo e capace di un confronto di merito e tecnico con l'amministrazione comunale e nel rispetto di leggi e dei regolamenti, finisce per doversi giustificare, dissociare da azioni di altri, replicare, e a a rincorrere l'amministrazione e la politica (che aveva fino a quel momento anticipato), sul piano di un dibattito sterile (come quello dei cartelloni rimossi o fatti rimuovere con un tempismo da manuale in concomitanza alla condanna della scritta apparsa sull'asfalto, quasi come fossero e fossero da considerare la stessa cosa), e su un piano comunque sempre più lontano da quei contenuti e quelle sedi in cui si gioca davvero la partita: Comune e Conferenza dei servizi, quella stessa che non ha recepito le osservazioni del Comitato su traffico pesante e altezza degli edifici e dove il progetto Conad approderà nuovamente verso l'estate in una forma pressoché definitiva e di fatto analoga a quella contestata.Perché la partita vera si gioca lì e, pur in un campo sempre più stretto, solo lì. In quell'iter burocratico e amministrazione al quale si è obbligati. Anche per non ottenere nulla. Perché pur senza togliere al valore della protesta in quanto tale, è chiaro che se qualcosa i cittadini la otterranno non la otterranno attraverso i media, non la otterranno con le protesta di strada, non la otterrano con i cartelloni e scritte più o meno strumentalizzabili, e nemmeno nelle assemblee pubbliche come quella di questa sera, in Poliportiva, (accessibile solo con Super Green Pass), utili soprattutto all'amministrazione per dire di averle fatte e per contare coloro sui quali può politicamente contare. Per continuare a seguire e semmai a contrastare dall'interno, anche la protesta. Come ha sempre fatto o tentato di fare. Se il piano dell'azione e del dibattito non si riporterà lì, in quelle sedi istituzionali dove il Comitato ha agito fin dai primi momenti con toni moderati ed azioni efficaci, (prendendo in contropiede anche l'Amministrazione), e dove ha ancora la forza e gli strumenti per agire (dai vincoli del piano particolareggiato vigente sulle altezze massime in quell'area, alla possibilità di chiedere l'azzeramento del procedimento trattandosi, dopo le modifiche dettate dalla conferenza dei servizi, di un progetto di fatto nuovo), allora la battaglia per migliorare davvero un progetto che pare già scritto, la partita sarà già persa. Da oggi.

Gi.Ga.



Nella foto, la simulazione di uno degli edifici che dovrebbe sorgere del comparto industriale dopo l'espansione