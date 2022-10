Sfatiamo il mito della Agenda Draghi: tutte le colpe del 'migliore'

Nella recente campagna elettorale l’Agenda Draghi è stata di fatto l’unico programma del PD e del terzo polo di Calenda – che poi è giunto sesto. E questo sostegno incondizionato e acritico al Governatore-padrone, numeri alla mano, è stato anche il principale motivo della clamorosa vittoria della Meloni e della tenuta di Conte, oltre che della clamorosa sconfitta di PD e Lega. Perché in quell’Agenda - mai scritta ma che esiste, perché la gente ne porta sulla pelle i segni - non c’è di certo il bene e il volere del popolo.Populismo? No: concretezza con prove. Negli ultimi mesi, grazie a Draghi, molti si saranno trovati con il cantiere del 110% bloccato. Di certo le tutto sommato poche truffe non giustificavano un provvedimento così perentorio e devastante come il blocco delle cessioni del credito, con gli effetti anche retroattivi che abbiamo visto tutti.Così come non è colpa di Conte la gestione dei rincari energetici. Perché qui la colpa e l’inerzia del Governo sono incontrovertibili: Draghi, pur controllando ENI attraverso la Golden Share, non è intervenuto neanche con una telefonata sugli amministratori per limitarne gli utili, scandalosamente aumentati del 700% nel solo primo semestre 2022. Mentre gli artigiani chiudono e si paga la cassa integrazione ai confindustriali. Almeno ne avessero goduto i piccoli azionisti: ma anche il titolo, dai picchi di giugno, è poi caduto durante l’estate sotto l’effetto della speculazione e dei risibili tiramolla governativi. Sì perché i provvedimenti presi da Draghi sono veramente risibili: 6 euro lordi di aiuti cash a cittadini e famiglie; una tassa sugli extraprofitti che nessuno ha pagato; e il blocco delle tariffe che nessuna compagnia energetica rispetta, con escamotage più o meno legali, ai quali il cittadino consumatore non riesce di fatto a opporsi.È poi di queste ore il botta e risposta sui ritardi sul PNRR, denunciati dalla Meloni ma smentiti da Draghi. Secondo il quale ritardi non ce ne sono, perché l’Unione Europea li avrebbe rilevati e bloccato i fondi. Qui entriamo più nella politica, e chi abbia ragione davvero lo scopriremo solo fra qualche anno. Quello che è certo che a Draghi la Commissione Europea avrebbe controfirmato qualunque report anche se fasullo: speriamo solo che contro il governo di Destra non venga invece ripetuto il golpe del 2011.Nella recente campagna elettorale l’Agenda Draghi è stata di fatto l’unico programma del PD e del terzo polo di Calenda – che poi è giunto sesto. E questo sostegno incondizionato e acritico al Governatore-padrone, numeri alla mano, è stato anche il principale motivo della clamorosa vittoria della Meloni e della tenuta di Conte, oltre che della clamorosa sconfitta di PD e Lega. Perché in quell’Agenda - mai scritta ma che esiste, perché la gente ne porta sulla pelle i segni - non c’è di certo il bene e il volere del popolo.Populismo? No: concretezza con prove. Negli ultimi mesi, grazie a Draghi, molti si saranno trovati con il cantiere del 110% bloccato. Di certo le tutto sommato poche truffe non giustificavano un provvedimento così perentorio e devastante come il blocco delle cessioni del credito, con gli effetti anche retroattivi che abbiamo visto tutti.Così come non è colpa di Conte la gestione dei rincari energetici. Perché qui la colpa e l’inerzia del Governo sono incontrovertibili: Draghi, pur controllando ENI attraverso la Golden Share, non è intervenuto neanche con una telefonata sugli amministratori per limitarne gli utili, scandalosamente aumentati del 700% nel solo primo semestre 2022. Mentre gli artigiani chiudono e si paga la cassa integrazione ai confindustriali. Almeno ne avessero goduto i piccoli azionisti: ma anche il titolo, dai picchi di giugno, è poi caduto durante l’estate sotto l’effetto della speculazione e dei risibili tiramolla governativi. Sì perché i provvedimenti presi da Draghi sono veramente risibili: 6 euro lordi di aiuti cash a cittadini e famiglie; una tassa sugli extraprofitti che nessuno ha pagato; e il blocco delle tariffe che nessuna compagnia energetica rispetta, con escamotage più o meno legali, ai quali il cittadino consumatore non riesce di fatto a opporsi.È poi di queste ore il botta e risposta sui ritardi sul PNRR, denunciati dalla Meloni ma smentiti da Draghi. Secondo il quale ritardi non ce ne sono, perché l’Unione Europea li avrebbe rilevati e bloccato i fondi. Qui entriamo più nella politica, e chi abbia ragione davvero lo scopriremo solo fra qualche anno. Quello che è certo che a Draghi la Commissione Europea avrebbe controfirmato qualunque report anche se fasullo: speriamo solo che contro il governo di Destra non venga invece ripetuto il golpe del 2011.