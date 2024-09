Stop al taglio degli alberi sul Secchia: ma i buoi ormai...

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E ora che centinaia di alberi fanno triste mostra di se stessi ai bordi della Cassa di espansione, il sindaco fa sapere di avere convocato i dirigenti di Aipo (l’Ente preposto) per essere informato sul grave fatto, mentre dal canto suo l’assessore ai lavori pubblici si straccia le vesti comunicando, attraverso il suo ufficio stampa, che il Comune è attento e vigile controllore della sicurezza e della salvaguardia del territorio e, bontà sua, nel rispetto delle leggi.



Argomentazioni e scuse che paiono banali e scontate da parte degli amministratori pubblici e dei funzionari pagati col denaro dei cittadini appunto per svolgere queste funzioni, a differenza degli ambientalisti che la loro encomiabile e preziosa attività di controllo e di vigilanza del territorio la svolgono gratuitamente, di sabato e domenica e dopo le loro quotidiane attività professionali.

Una superficialità e una noncuranza di quanto avviene nel settore nevralgico della salvaguardia del territorio e della cura del verde che contrasta coi solenni impegni e coi proclami ascoltati nel corso della recente campagna elettorale per le elezioni amministrative.

Cesare Pradella