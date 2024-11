Ugolini (centrodestra) come Bassoli (Pd): la scelta (sbagliata) di negarsi ai confronti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

il candidato sindaco Pd di Mirandola, Carlo Bassoli , rifiutando l'invito a un dibattito pubblico promosso da La Pressa e da Sulpanaro con la sua sfidante di centrodestra, Letizia Budri. 'Ieri sera con duecento giovani, provenienti da diverse città, abbiamo parlato del loro futuro.

Poche chiacchiere sterili e tante proposte concrete' - ha detto similmente ieri la candidata di centrodestra alla presidenza della Regione Elena Ugolini nel giustificare la sua assenza a un confronto in tv (peraltro già disertato in precedenza).

Insomma, il ritornello da destra a sinistra quando non si vuole confrontarsi è sempre lo stesso: 'noi parliamo direttamente con la gente'. Eh certo... La Ugolini ha fatto anche un passo in più, parlando di 'misoginia' nei suoi confronti, essendo ella una donna. Ovviamente la questione di genere non c'entra nulla.

Bonaccini qualche settimana fa offese (in quel caso sì) la Ugolini proprio per questo dandole della 'codarda'. Le offese qualificano chi le fa e vanno censurate. Una cosa semplice resta: i confronti pubblici non sono inutili orpelli, ma sono l'unico modo per dare un briciolo di credibilità alla politica. Non farli è sbagliato. Come sono sbagliati i due pesi e le due misure degli esponenti politici di destra o di sinistra che difendono o censurano le scelte dei candidati politici solo a seconda della appartenenza.

Giuseppe Leonelli