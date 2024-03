Vittime Covid: un minuto di silenzio per ricordarle

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si tratta della terza Giornata nazionale in memoria delle vittime, istituita nel 2022.'Il minuto di silenzio - affermano in una nota congiunta le aziende sanitarie modenesi (Ausl-Aou e Ospedale di Sassuolo), rappresenta un momento simbolico di profonda vicinanza alle famiglie, per stringersi idealmente a tutti coloro che hanno perso una persona cara a causa della malattia da parte di chi, come medici e infermieri, hanno lavorato instancabilmente in prima linea durante l’emergenza sanitaria, aiutando anche le stesse famiglie a superare il dolore in una fase senza precedenti'.

In realtà senza precedenti, come gli anni che seguirono fino ad oggi hanno dimostrato, ci fu la scelta politica, di interrompere di fatto il rapporto non solo fisico tra il medico e paziente, ma anche la missione stessa dell'essere medico, impedendo ai professionisti stessi di continuare a curare lasciando migliaia di persone di fatto senza assistenza medica nella cosiddetta vigile attesa che sempre più spesso diventava una fatale attesa. E relegando ad una riserva di carbonari da scovare e condannare con la minaccia delle radiazione, centinaia di medici che in tutta Italia non si rassegnarono a stare fermi, a rinunciare al loro giuramento e che si attivarono, già dalla prima fase dell'emergenza, per curare al domicilio o con telefonate i migliaia di pazienti abbandonati e lasciati sole dal sistema. In attesa, appunto.



E, una volta in condizione di aggravamento limite, divisi dalle loro famiglie e da ogni relazione, ospedalizzate senza nessun contatto, fino all'ultimo atto. In un copione che si ripeteva centinaia, migliaia di volte. Con il personale all'interno dell'ospedale chiamato alla supplire Con l'umanità individuale un sistema lobotomizzante che le obbligava a lavorare come soldati senza umanità Agli ordini di un potere di una volontà superiore, che prendeva forza dalla paura diffusa non si poteva e non si voleva discutere tutto troppo grande per essere messo in discussione



Non si sa se e quante persone avrebbero potuto essere salvate senza l'applicazione così rigida e limitante per la professione medica dei protocolli, se non nella prima parte delle ondate di contagi, almeno nella seconda. E non si sa se la commissione parlamentare di inchiesta riuscira a fornire risposte su questo piano. Fatto sta che insieme al doveroso e unificante ricordo delle vittime è doveroso, in una prospettiva futuro, non dimenticare quanto successe.



Nella foto, una manifestazione organizzata per contestare i protocolli anti-covid