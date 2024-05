Voto a Carpi, Azione sceglie di essere il partito di Simone Morelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

presunto 'patto segreto' . Invece Simone Morelli si sta prendendo, anzi si è preso, totalmente la scena. Lo ha dimostrato ieri alla apertura della sede elettorale di Azione Carpi, in Corso Fanti.Con accanto Matteo Richetti, l'ex vicesindaco, uscito indenne da diversi procedimenti giudiziari nel contesto del Carpigate (innescati anche dalle denunce di Bellelli), ha voluto dimostrare che a Carpi il partito di Calenda è prima di tutto il suo partito. Il partito di Morelli.

Suo il volto affisso sulla vetrata della sede elettorale, suo il volto sui cartelloni di partito. Sua e solo sua la scena nel corso della presentazione della sede, con lo stesso parlamentare Richetti (uno che la scena è abituato a riempirla da solo) a fare da comprimario.

Morelli è stato mattatore assoluto, con un parallelo ardito ha aperto l'incontro citando Enzo Tortora, martire della malagiustizia con il suo 'Dove eravamo rimasti', ha sottolineato le differenze e le discontinuità con la giunta uscente e ha annunciato alcuni dei nomi della sua lista (Armando Nocera, Nico Mecugni, Vittoria Neato). Sua lista. E non di Azione.







Perchè Morelli è così. Al di là dei veri consensi (tutti da dimostrare alle urne), la sua figura è totalizzante, mette ombra sul resto. Sullo stesso iperattivo Paolo Zanca che lo ha scelto come leader di Azione a Carpi e, soprattutto, sul mite Riccardo Righi, che lo sta subendo in modo clamoroso. L'alleanza con Azione per il pd era evidentemente necessaria per cercare di evitare il ballottaggio, così come l'accordo con la Dc del leader nazionale Cuffaro, ma contenere Morelli, che in caso di vittoria reclamerà ovviamente un posto in giunta, sarà difficile. L'uscente Bellelli ne sa qualcosa.

Giuseppe Leonelli