Voto a Carpi, crescono le chance della Gasparini. A destra rispunta Morelli

Al centro, invece, si chiedono se una figura come Taurasi - che ha occupato molte poltrone ma non è mai entrato nella vera politica amministrativa locale - possa garantire al meglio quei potentati che da sempre condizionano le scelte del Comune in diversi ambiti - primo fra tutti l'edilizia, dove per il nuovo piano regolatore progettisti e costruttori chiedono forti garanzie per il (loro) futuro.Ecco che nel borsino elettorale torna a essere in crescita la vicesindaco Stefania Gasparini, vista in diversi eventi pubblici nelle ultime settimane. Che pare aver stabilito al circolo di Santa Croce la sua base elettorale e che, dopo il positivo riscontro ottenuto con l'intervento alla maccheronata antifascista, pare voglia lanciare la propria candidatura alla festa della birra lì prevista ai primi di settembre.A destra, invece, nonostante il gradimento nei sondaggi e fra la gente il notaio Flavia Fiocchi non sembra voler sciogliere la riserva. Perché in caso di elezione dovrebbe restituire il timbro all'ordine per incompatibilità di ruoli. Le candidate più accredidate al momento sono l'ex giornalista di Notizie Annalisa Bonaretti - oggi Admin della pagina Sei di Carpi se - con la sua lista Barbie e Annalisa Arletti, moglie di Michele Barcaiuolo. Ma anche a destra ci potrebbero essere grosse sorprese laddove ci fosse un pronunciamento favorevole a Simone Morelli, nel processo che lo vede contrapposto al Sindaco Bellelli, a sentenza a breve. L'effetto anche mediatico sarebbe notevole e su Morelli - comunque molto apprezzato dalla Bonaretti - potrebbero a quel punto convergere tutte quelle forze di centrodestra che già l'avrebbero sostenuto nel 2019.