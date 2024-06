Voto a Carpi, ma come può parlare la Arletti di risultato storico?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

un risultato storico quello dell'Arletti , nonostante abbia portato a Carpi esponenti nazionali come il viceministro Galeazzo Bignami e il sottosegretario Wanda Ferro.

E per fortuna che ci sono stati l'inatteso exploit di Forza Italia - che grazie a candidati indipendenti come Luca Lamma e fuoriclasse come Michele De Rosa guadagna pure rispetto alle europee - e il suicidio di Carpi Futura - che al di là di inutili analisi politiche ha semplicemente perso l'appoggio dei giornali e di lobby e potentati fra sacro e profano, altrimenti il risultato sarebbe stato ancora peggiore.

Alle elezioni si vince e si perde ed è vero che solo presentandosi in stazione si può prendere il treno. Ma quando il capotreno è il marito della candidata, Michele Barcaiuolo, è difficile credere che tutto sia stato fatto scegliendo il meglio del meglio per vincere queste elezioni, e non guardando solo e esclusivamente alle imminenti regionali.

Perchè parlare di 'risultato' storico davanti a una sconfitta di queste proporzioni, non fare nessun tipo di autocritica, significa dire a tutto l'elettorato del centrodestra, a tutti coloro che auspicano una alternanza, che il massimo che si può ottenere è questo: una debacle al primo turno con 25 e passa punti di scarto. Significa dire che non è questa volta che è andata male, ma che andrà sempre male. Che il centrodestra non ha perso, ma è ontologicamente perdente rispetto al centrosinistra. Significa, in fondo, togliere la stessa speranza.

Magath