Voto a Modena: rischio del cambiamento e certezza della conservazione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quello che resta a otto giorni dal voto è la contrapposizione tra due modi di intendere la città di domani.Da una parte la certezza della conservazione. L'idea della continuità totale con l'amministrazione uscente e con quasi 80 anni di storia all'ombra della Ghirlandina.

Massimo Mezzetti, pur coi suoi modi lontani dal provincialismo modenese e con una sensibilità umana di gran lunga superiore a quella della media locale, rappresenta comunque questo: un sistema di potere che si ripropone e cerca di replicare se stesso per l'ennesima volta. Un sistema di potere fatto di un mondo politico (partitico ma non solo) che è un tutt'uno con le istituzioni e che si muove sulle gambe di precisi mondi economici, fatto di cooperative e aziende di riferimento. Un sistema che mostra se stesso in tutta la sua protervia con il modello delle nomine nelle partecipate: una girandola di nomi e cognomi intrecciati, buoni per tutte le stagioni che passano da un ruolo all'altro con una facilità disarmante. Gli ultimi esempi sono indicativi: dall'ex assessore Tommaso Rotella ad Hera passando per l'ex consigliere Pd Alberto Cirelli in Seta, dall'ex sindaco Giuliano Barbolini in Ert all'ex sindaco di Castelfranco Stefano Reggianini in Amo.



E ancora: l'ex assessore Daniele Sitta in Spazio Coop, l'ex presidente Seta Vanni Bulgarelli in Anpi, l'ex deputato Ds Roberto Guerzoni in Fondazione Mario Del Monte... E via di questo passo.

Non è tanto una questione di appartenenza alla sinistra, non è una questione valoriale: se si è parte del Sistema di potere si hanno incarichi, se non si è parte della Ditta si sta fuori. Con buona pace di competenze e curriculum. Un sistema chiuso in un recinto sempre più piccolo, ma che regge come una roccaforte blindata, un sistema che non ha mai conosciuto l'alternanza e che - gioco forza - è divenuto sempre più autoreferenziale, come dimostra l'inaridimento progressivo dell'offerta culturale, vera cartina di tornasole della freschezza di una comunità. Perchè qui, a Modena, patria del Festival Filosofia, i filosofi che non fanno parte del club sono 'fascisti' per parafrasare una celebre risposta a un giornalista del sindaco uscente Muzzarelli.



L'onere e l'onore di provare a scardinare questo tanto rodato quanto arrugginito meccanismo, è in primis della coalizione di centrodestra. Certo, a sfidare Mezzetti saranno sei candidati sindaci, ma è evidente come l'unico a poter avere serie chance di andare al ballottaggio è il candidato appoggiato da Fdi-Lega-Forza Italia. Luca Negrini, 33 anni, è stato buttato nella mischia a tre mesi dal voto dal senatore Fdi Michele Barcaiuolo. Senza una rete civica, imprenditoriale e relazionale alle spalle, Negrini è riuscito a dispetto del suo stesso partito a costruire quantomeno una credibilità personale, riconosciuta anche dagli avversari. Ma il tempo è stato troppo poco. A causa del colpevole immobilismo del centrodestra, Negrini ha dovuto costruire da zero una alternativa e i miracoli non sono roba per i mortali. E' evidente quindi come agli occhi di molti elettori oggi a Modena il cambiamento, passaggio ontologicamente complicato e faticoso, venga interpretato come un rischio elevato. Un rischio per i cittadini e un rischio per il mondo associativo e imprenditoriale. Fdi, Lega e Forza Italia, hanno sprecato l'ennesima occasione di creare le fondamenta per poter rendere l'alternanza una idea solida, il salto dal Sistema ottantennale un passaggio delicato e non un lancio nel vuoto. Le responsabilità sono evidenti ed è giusto ricordarle, ma nonostante tutto, nonostante i limiti del caso, la partita è aperta.

Conservare un sistema che si conosce o cambiarlo accettando il rischio. Questo è il bivio. Una settimana per rifletterci ancora. Una settimana per misuare il proprio coraggio e tarare la propria prudenza. Una settimana per pensare a quanto la politica, in fondo, sia simile alla vita, ne rispecchi le paure, le miserie, gli attimi di gioia e le rovine da portarsi addosso. Una settimana lunga come il tempo misurato coi battiti e non con le lancette: ai modenesi la scelta.

Giuseppe Leonelli