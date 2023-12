Voto Modena, centrodestra appeso a Fdi: la paura è replicare il flop di Prampolini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

è stata chiara: per l'individuazione del candidato sindaco occorre attendere le scelte che emergeranno dal tavolo regionale con Fdi e Forza Italia. In altre parole, visto il peso elettorale di Fdi, tutta la coalizione attende che il partito della Meloni, guidato a Modena da, pronunci il suo Verbo.Forza Italia la sua mossa l'ha fatta e, col nome di, ha dato prova a Fdi della necessità di mettere in campo figure di peso e in grado di parlare anche un elettorato moderato e finanche di centrosinistra.Davanti a questa candidatura di livello (e inaspettata nella tempistica), il partito della Meloni ha incassato il colpo e ora tutta la strategia si concentra su un unico bivio: accettare il nome di Giacobazzi e concedere a Forza Italia l'onore di tentare di portare al ballottaggio il centrosinistra o avanzare un candidato di bandiera.



La prima strada è appoggiata in modo netto dalla nuova Lega modenese e anche da una parte della base meloniana, sulla seconda via invece si materializzano col passare dei giorni tutti i rischi di un approccio identitario.



La vera paura che inizia a serpeggiare nel centrodestra è quella di replicare il flop del 2019 quando la Lega si presentò al tavolo degli alleati imponendo a Modena la candidatura di Stefano Prampolini. Un profilo che fin da subito era apparso debole e la campagna elettorale e l'esito del voto, con il centrodestra lontano dal ballottaggio, confermarono i timori iniziali. Anche nel 2019, come oggi, Modena appariva contendibile, Fdi e Lega giocavano a ruoli invertiti, e la prova di forza del Carroccio si rilevò fallimentare.

Per evitare un epilogo simile Fdi è chiamato a un battito d'ali.



Nel caso Barcaiuolo si impuntasse nel non voler concedere a Forza Italia la candidatura a sindaco, sarà fondamentale definire il profilo del candidato interno. Un nome femminile (come Daniela Dondi o Elisa Rossini) garantirebbe ad esempio un elemento di novità lontano dalla storia della Destra sociale meloniana, mentre profili più identitari (come Roberto Ricco o Guido Sola) comporterebbero una dose di rischio maggiore. Al momento altre strade, escludendo Paolo Cavicchioli che si è detto ripetutamente non disponibile, non appaiono all'orizzonte.



Tutto questo mentre il Pd modenese sta cercando in ogni modo di evitare le Primarie tra Giulio Guerzoni e Andrea Bortolamasi plasmando la figura di Davide Baruffi nel tentativo di renderla appetibile anche a un elettorato moderato. Impresa ardua, considerato il profilo di Baruffi, sicuramente di livello intellettuale e istituzionale ma poco spendibile al momento in termini 'popolari'. Un motivo in più per il centrodestra per provarci e di replicare il flop di Prampolini.

Giuseppe Leonelli