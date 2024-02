Voto Modena, centrodestra in ritardo: un civico ora sarebbe un ripiego

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per mesi Fdi, al quale in virtù del peso elettorale spetta indicare il candidato, è rimasta appesa al profilo di, ma - come ampiamente previsto - Godot non si è materializzato e l'ex presidente della Fondazione di Modena ha risposto picche all'appello del senatoreOra il tentativo di cercare un profilo civico all'ultimo minuto, sondando alla cieca mondi imprenditoriali o delle professioni, ascoltando sirene più o meno interessate, allestendo tavoli improvvisati e caffè pre-pranzo, appare quantomeno velleitario.



Il centrosinistra, dopo mesi di caos, è riuscito a indicare un nome autorevole come quello di Massimo Mezzetti e intorno a lui si è compattata, chiamando a raccolta anche gli alleati, da Azione, alla Sinistra, passando probabilmente per i 5 Stelle.

Il centrodestra invece è in evidente ritardo. Sia chiaro, forse un civico si potrebbe individuare, qualche ambizioso personaggio desideroso di qualche mese di visibilità mettendo in conto la sconfitta probabilmente potrebbe apparire. Ma, onestamente, si tratterebbe di un ripiego, di una carta dell'ultimo minuto, distante dalle dinamiche dell'amministrazione modenese e totalmente a digiuno da approcci politici.



In un candidato avversario del genere, a questo punto, spera il centrosinistra per puntare a una vittoria facile facile al primo turno. Il centrodestra, viceversa, deve prendere atto del proprio ritardo, rimandare i mea culpa a dopo il voto (ma prima o poi bisognerà analizzare le colpe di mesi gettati alle ortiche tra progettazione mancata e assenza di lavoro su una rete sociale alternativa al Pd), e provare a salvare il salvabile.



Sei mesi un civico sarebbe stato auspicabile, anzi indispensabile, per provare a scardinare la roccaforte Dem, ma ora è diverso. Oggi un candidato politico avrebbe quantomeno il pregio di conoscere le dinamiche locali e sarebbe vaccinato rispetto agli ovvi attacchi che la gioiosa macchina Pd ha in serbo.



Stante la poca disponibilità di Michele Barcaiuolo di spendersi in prima persona (il suo, insieme a quello di Daniela Dondi, sarebbe per ovvi motivi il profilo più conosciuto e di livello), i nomi in campo al momento sono tre: Elisa Rossini e Luca Negrini per Fdi e Piergiulio Giacobazzi per Forza Italia. Lega non pervenuta e concentrata solo al braccio di ferro con gli alleati a Mirandola e Sassuolo. Tre carte, ognuna delle quali con limiti e punti di forza, ma tutte in grado di arginare il ritardo accumulato da Fdi e quantomeno di provare a impensierire il Moloch Pd guidato da Massimo Mezzetti. O, almeno, di evitare una figuraccia che, peraltro, sarebbe tutta locale visto il vento in poppa dei meloniani a livello nazionale.

Giuseppe Leonelli