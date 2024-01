Voto Modena, così Azione (pur ancora senza uomini) si scopre ago della bilancia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E se la collocazione naturale del Movimento 5 stelle è con il Pd – specie vista la provenienza comune e l’ottimo feeling esistente fra il segretario del PD, Roberto Solomita, e il Coordinatore provinciale dei 5 Stelle, Massimo Bonora, entrambi solieresi e già colleghi in Consiglio Comunale – non è invece detto che Azione voglia supportare il centrosinistra.

Nonostante l’instancabile azione (sic) del commissario Paolo Zanca, politico esperto nominato di recente per traghettare il partito fino alle europee – e presumibilmente fino alle regionali dell’anno successivo - e nonostante il 10% di potenziali voti, di fatto il partito di Calenda non esiste, né su Modena né sui principali comuni della provincia. Su Carpi, per esempio, Azione non ha neanche partecipato agli incontri per la definizione del candidato sindaco della Coalizione - al momento da scegliere fra Riccardo Righi, giovane architetto indipendente, e Giovanni Taurasi, dipendente pubblico del PD. E da diverso tempo si nota l’assenza del referente locale Giorgio Verrini, i cui ultimi comunicati risalgono all’inizio dell’anno scorso e che evidentemente non ha mai digerito lo sgarro ricevuto dal Pd - che dopo vane promesse ai Verrini ha invece concesso a Italia Viva l’assessorato resosi vacante dopo la cacciata dell’ingegnere Marco Truzzi.



Paolo Zanca (nella foto) ha detto di “non essere un uomo solo al comando”. E di “aver avuto modo di conoscere donne e uomini iscritti o elettori di Azione, un patrimonio di competenze, idee e passione politica che merita un partito ben organizzato e aperto alla discussione”. Sarebbe interessante capire chi abbia mai incontrato. Ma al netto di questo, è chiaro a tutti che il patrimonio di voti di Azione potrebbe essere facilmente convertito in assessorati, consigli vari e posizioni di potere – la più classica delle monetizzazioni. E dopo gli incrementi delle indennità degli amministratori, di aspiranti candidati e assessori ne troverà a decine in ogni comune.

Resta solo da capire se vorrà cedere alle lusinghe del Pd o a quelle di Michele Barcaiuolo, dominus incontrastabile del centrodestra.



Magath