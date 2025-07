Bambino di 5 anni scomparso da un campeggio a Ventimiglia

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua

Secondo le autorità, al momento non vi sono ipotesi certi di rapimento, ma ogni pista resta aperta. Le ricerche proseguiranno fino a avere riscontri concreti, con l’appello a tutta la popolazione: chiunque abbia visto Allen o abbia informazioni può contattare immediatamente il 112 .

Le incongruenze nel racconto del testimone hanno fatto emergere sospetti e la sua abitazione è stata perquisita dopo che le tracce cani molecolari vi giungevano . L’auto dell’uomo – una Fiat Uno – è stata sequestrata per verifiche tecniche .

Un massiccio dispiegamento di mezzi e personale è attualmente impegnato nelle ricerche: carabinieri, polizia, vigili del fuoco, protezione civile, unità cinofile e droni con termocamere stanno perlustrando giorno e notte boschi, aree impervie e zone costiere . Anche elicotteri e sommozzatori sono sul posto . Il sindaco Flavio Di Muro e il prefetto di Imperia hanno attivato una task force per coordinare le operazioni .

Aumenta la preoccupazione per la scomparsa di Allen Bernard Ganao, bambino di 5 anni originario delle Filippine e residente a Torino, scomparso venerdì 11 luglio dal camping “Por la mar” nella frazione Latte, a pochi chilometri da Ventimiglia

