Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, lancia due molotov contro la casa della ex: in carcere 24enne

Modena, lancia due molotov contro la casa della ex: in carcere 24enne

Determinanti si sono rivelate le testimonianze rese da una coppia di fidanzati che aveva notato l’indagato presso un vicino distributore di carburanti

2 minuti di lettura

Questa mattina i carabinieri di Modena hanno portato in carcere un 24enne per attentato incendiario consumato ai danni dell’abitazione dell’ex fidanzata. Il 22 giugno scorso nel cuore della notte due bottiglie incendiarie riempite di benzina sono state lanciate dal giovane contro la facciata di un condominio del quartiere Madonnina a Modena. Le due molotov avevano colpito i balconi del secondo e del terzo piano dell’immobile, innescando un pericoloso principio d’incendio, scongiurato dall’intervento degli inquilini e dal tempestivo arrivo dei Vigili del Fuoco.

Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Modena Principale e coordinate da questa Procura della Repubblica hanno consentito in tempi brevissimi di individuare il presunto autore dell’attentato incendiario. Determinanti si sono rivelate le testimonianze rese da una coppia di fidanzati che aveva notato l’indagato presso un vicino distributore di carburanti mentre – con indosso abiti scuri e pesanti a dispetto delle alte temperature della serata – riempiva di benzina una bottiglia; i due testimoni, insospettiti dalla condotta del giovane, decidevano di seguirlo a piedi ed assistevano al lancio degli ordigni. La meticolosa analisi dei filmati registrati da impianti di videosorveglianza privati e pubblici permetteva ai Carabinieri di ricostruire in maniera minuziosa gli spostamenti dell’autore del delitto. L’indagato era uscito dalla propria dimora con indosso abiti leggeri, portando al seguito un borsone e una bottiglia di vetro vuota. Raggiunto il parco Ferrari, si era travisato indossando pantaloni lunghi e una felpa nera con cappuccio, per poi recarsi a prelevare il carburante.

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Subito dopo il lancio delle molotov, era fuggito nuovamente all’interno del parco Ferrari. Lungo la via di fuga del giovane, i Carabinieri rinvenivano e sequestravano alcuni brandelli di tessuto nero parzialmente bruciato, compatibili con gli indumenti indossati e descritti dai due testimoni.

Il giovane risultava legato da una relazione affettiva con una giovanissima ragazza abitante nell’immobile contro il quale erano state lanciate le bottiglie incendiarie.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, il sovrintendente Alberto Tosatti nelle prossime settimane andrà in pensione

Modena, il sovrintendente Alberto Tosatti nelle prossime settimane andrà in pensione

Platis (Fi): 'Violenza a Modena, la paura non può diventare normalità'

Platis (Fi): 'Violenza a Modena, la paura non può diventare normalità'

Volley Modena, arrivano le centrali Aurora Poli e Siria Clemente

Volley Modena, arrivano le centrali Aurora Poli e Siria Clemente

Modena, spaccio in zona Tempio: polizia locale arresta 30enne nigeriano

Modena, spaccio in zona Tempio: polizia locale arresta 30enne nigeriano

Nasce l’Associazione I Love Modena Est: consegnata panchina al centro diurno

Nasce l’Associazione I Love Modena Est: consegnata panchina al centro diurno

Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Rapina sventata a Sassuolo: gli arrestati sono tre campani di 42, 63 e 67 anni

Rapina sventata a Sassuolo: gli arrestati sono tre campani di 42, 63 e 67 anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Mirandola, scontro tra auto e moto: muore 35enne

Mirandola, scontro tra auto e moto: muore 35enne

Modena, 800 grammi di hashish nascosti in una siepe: polizia locale sequestra droga per 10mila euro

Modena, 800 grammi di hashish nascosti in una siepe: polizia locale sequestra droga per 10mila euro

Punta coltello alla gola e minaccia guardia in sala scommesse: voleva rapinare, è stato arrestato

Punta coltello alla gola e minaccia guardia in sala scommesse: voleva rapinare, è stato arrestato

Fugge in monopattino, semina il panico e aggredisce carabinieri: bloccato 16enne

Fugge in monopattino, semina il panico e aggredisce carabinieri: bloccato 16enne