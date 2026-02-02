Modena, maxi tamponamento in tangenziale: diciotto mezzi coinvolti, traffico bloccato

Grave incidente questa mattina intorno alle 8.30 nel tratto di tangenziale Nord Pasternak che unisce via Emilia al centro di Modena, nei pressi della uscita 3. In un tamponamento a catena sono rimaste coinvolte 18 automobili. Sul posto sono giunte diverse auto della polizia locale, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi per evitare incendi e i sanitari del 118, sedici le persone ferite.

Traffico paralizzato verso il centro della città.



