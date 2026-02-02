Modena, maxi tamponamento in tangenziale: diciotto mezzi coinvolti, traffico bloccato
Incidente questa mattina intorno alle 8.30 nel tratto di tangenziale che unisce via Emilia al centro di Modena. Sedici feriti
Traffico paralizzato verso il centro della città.
